詐騙語音教學露餡 「假公安」詐欺話務機房被抄

警方查扣手機、筆電、分享器、記憶卡、現金等贓證物。（記者邱俊福攝）

2022/03/10 15:08

〔記者邱俊福／台北報導〕以彭姓男子為首的「假公安」詐騙話務機房，專以謊稱門號遭盜用涉及刑案方式行騙，短短三個月有四百多名中國民眾受騙上當，而為能取信受害人，話務人員相互間努力自學中國口音，還錄下詐騙語音教學檔案，結果遇警上門查緝時，語音教學錄音檔反成有力證據，讓彭等人雖及時刪除詐騙資料，仍不得不認栽。刑事局電信偵查大隊第二隊今宣布偵破，將彭等十人送辦，並持續追緝幕後金主等共犯。

警方調查，廿八歲彭嫌，去年十一月開始負責管理該詐欺機房，話務成員則是自網路遊戲聊天室中，尋找沒有工作的年輕人加入，這些話務員假冒公安人員撥打詐騙電話給予被害人，為能符合中國口音，機房有錄下以中國口音向被害人行騙的錄音檔，讓話務員依此自主學習。

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該機房成員為謊稱中國工信部舉報中心人員，隨機撥打中國民眾電話，告知被害人門號遭盜用，涉嫌販賣假藥，之後再轉接給第二線公安局110報案中心人員，由第二線假扮公安人員謊稱被害人身分遭盜用，涉及刑事案件為由，騙取金融帳號等資料，再將被害人所留的個資轉接給第三線犯嫌，第三線人員假冒檢察官告知為調查其清白，要求被害人須將錢匯款至「國家監管帳戶」內，最後由中國車手將匯入款項提領一空。

警方清查，被害人分布在中國湖北、河南及廣東等省分，已查出有三十二名被害人真實身分，另有三百八十多名被害人個資部分尚待釐清，相關資料已透過兩岸共同打擊犯罪機制移請中國公安部門協查。

警方是於去年初接獲情資，有詐欺機房在新竹市一帶藏匿，經鎖定地點前往搜索時，發現已搬離，後續經持續跟監蒐證，鎖定該詐欺集團新據點藏匿於台中市北屯區一處獨棟電梯大樓內，今年一月十二日前往搜索，查獲彭嫌與旗下話務人員等十人到案，其中有兩名話務員為通緝犯，並查扣手機、筆電、分享器、記憶卡、現金等贓證物，詢後依詐欺及組織犯罪移送台中地檢署偵辦。

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