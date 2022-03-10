囂張偷兒見監視器不躲也不閃 女屋主憤將影像PO網

監視器拍下林嫌在屋內搜刮。（記者徐聖倫翻攝）

2022/03/10 13:53

〔記者徐聖倫／新北報導〕囂張！71歲林姓男子有多起竊盜前科，8日凌晨林嫌潛入新北市新莊區某2樓民宅，確定家裡沒人後大搖大擺入內搜刮財物，重點是他看到屋內的監視鏡頭不躲也不閃，依然繼續偷竊行為，偷完就閃人。屋主9日返家驚覺屋內遭動過，調閱監視影像，清楚看見林嫌囂張行為，於是將影像PO網並報警。

據了解，陳姓女屋主住在新莊區中華路某公寓2樓，8日至9日中午這段時間陳女不在家，而公寓1樓大門沒關，因此給了林嫌行竊機會。林嫌在8日凌晨2時許疑似持萬用鑰匙打開陳女房門，入內後確定沒人，便放鬆心情開始行竊。

請繼續往下閱讀...

林嫌在屋內四處查找值錢物品，期間他清楚看見監視器鏡頭，但他也一副不擔心的模樣，繼續偷竊行徑囂張，最後在客廳櫃子上找到12000元現鈔，林嫌一把拿走後隨即心滿意足離開現場。

陳女在9日下午1時許返家，一到家就覺得哪裡不對，仔細一瞧發現12000元不翼而飛，馬上調閱監視器一看，竟然被小偷光顧，陳女立刻報案並將監視器影像PO網，警告附近民眾有小偷出沒。警方表示，目前已鎖定林嫌動向，已通知其到案說明，將依竊盜罪嫌進行偵辦。

林嫌行徑囂張，看到監視器不躲也不閃。（記者徐聖倫翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法