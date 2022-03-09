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    闖天下？ 建設公司小開家道中落淪藥頭 家中拜金雞母求生意興隆

    盧男到知名土地公廟抱回金雞母供拜，求販毒生意順遂、興隆。（警方提供）

    盧男到知名土地公廟抱回金雞母供拜，求販毒生意順遂、興隆。（警方提供）

    2022/03/09 16:58

    〔記者許國楨／台中報導〕北部一家建設公司的盧姓小開，曾出國留學，但父親過世後家道中落，經濟入不敷出，染上吸毒惡習的他向母親誆稱「要到台中闖天下」，母親還提供台中一間套房讓他住，沒想到他竟淪為販毒藥頭，還擲筊抱得金雞母返回住處，以茶水及生米供拜，台中市刑大循線將他查緝到案，母親得知錯愕不已，警局當場開罵。

    台中市刑大偵一隊去年底偵辦一起毒品案逮捕多名毒蟲，經向上溯源毒品來源，查出分別26歲、25歲的盧姓及徐姓男子共組販毒集團，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，經蒐證完備前往盧男位在南區套房住處搜索，當場將2人查緝到案，並查扣K他命23包（毛重50.4公克）、毒品果汁包12包（毛重55.92公克）、K盤、K煙2支、電子磅秤及現金2.3萬元等贓證物。

    經調查發現，盧男原為台北市木柵地區建築業小開，家裡經營建設公司，曾出國留學，但染上施用毒品惡習，又適逢父親過世後，家道中落，經濟更入不敷出，欲提高收入竟向母親謊稱「要到台中闖天下」，母親也支持他的想法，提供台中市這間名下持有的套房供兒子居住，未料盧男竟從事販毒不法勾當。

    此外，盧男也前往香火鼎盛的中部知名土地公廟參拜求財，擲筊抱得金雞母返回居住處，每日以茶水及生米供拜，以求販毒生意順遂、興隆，惟販毒不法犯行天理難容，仍躲不過法網被警方，訊後全案依毒品罪嫌送辦，檢方也預定在近期起訴。

    市刑大偵一隊副隊長陳登義呼籲，新興毒品無論是咖啡包或是果汁包，經常以精美又新潮的包裝吸引年輕人目光，使用者在不清楚毒品劑量與成分，可能出現心跳加速、血壓升高、心律不整及意識不清等症狀，且猝死風險極高，切勿因一時好奇而嘗試，另販賣毒品更是罪加一等，警方將持續掃毒，堅持不懈！

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方到盧男住處查緝。（警方提供）

    警方到盧男住處查緝。（警方提供）

    警方查扣的毒品。（警方提供）

    警方查扣的毒品。（警方提供）

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