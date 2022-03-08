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    反毒見效！ 毒品新生人口、總吸毒人數 雙雙降至10年新低

    調查局長王俊力（前左）與關務署長謝鈴媛（前右），合作成立「緝毒合作專區」，展現拒毒於境外的決心。（資料照）

    調查局長王俊力（前左）與關務署長謝鈴媛（前右），合作成立「緝毒合作專區」，展現拒毒於境外的決心。（資料照）

    2022/03/08 11:02

    〔記者錢利忠／台北報導〕總統蔡英文將反毒政策列為施政重點，嚴查邊境並拒毒於境外，還成立涉外毒品趨勢與走向研析平台，與毒情嚴峻的菲律賓、泰國、越南等東南亞國家進行司法互助，如今顯現成果；高等檢察署統計，國內初次施用各級毒品的新生人口，從近年來的2萬2千多人高峰，逐年降至6586人，吸毒人口也從6萬人天花板降至3萬餘人，創近10年來最佳成績。

    高檢署統計，蔡政府於2016年執政後，該年毒品新生人口為1萬4349人，初犯比率為百分之23.7，實施「安居緝毒專案」後，毒品新生人口即逐年下降，2020年首度跌破1萬人，去年更是下降至6586人，初犯比率也大幅降為百分之17.1。

    此外，從毒品黑市的需求面來看，近十年來，國內吸毒總人口的「天花板」約為6萬人，最高峰出現在2015年至2017年間，維持在6萬餘人左右；不過，自2018年開始，「安居緝毒」效果顯現，總吸毒人口不僅跌破6萬人大關，且自此逐年下修，去年剩下3萬8536人。

    關於毒品供給面查緝部分，高檢署整合檢、警、調、海巡、憲兵及關務等6大緝毒系統，要求各地檢署及司法警察機關，緝毒務必達到「斷根溯源」目標，統計2016年至2021年，這5年多來累計已查獲多達251家製毒工廠，成果頗豐。

    6年前政黨輪替後，蔡政府正式向毒品宣戰，對內整合法務、警政、教育及衛福等資料庫成為全國毒品資料庫，落實分析與擬定反毒政策，對外積極與國際交換緝毒情資，拒毒於境外；高檢署則展現科技化緝毒策略，針對國內施用毒品人口大普查，對製毒人口建檔列管，即時提供出入境警示及通知，同時加強校園、軍中及偏鄉的毒品通報網，滾動式檢討毒品問題。

    自2016年至去年底為止，高檢署先後執行6波安居緝毒專案，6個年度累計查緝各級毒品淨重達4萬523.3公斤，毒品新生人口數也逐年降至新低。而近十年來，毒品新生人口的最高峰出現於2013年，當年有2萬2273人，初犯比率高達百分之38.1。

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    受到武漢肺炎疫情影響，各國加強邊境管制，意外改變毒品交易模式，跨國網購成毒品交易趨勢。（資料照）

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