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    首頁　>　社會

    台中大火招魂 女兒淌淚跪求亡母回家

    許姓婦人的女兒擲筊3次未獲聖杯，改為下跪擲筊，第4次獲得聖杯回應。（記者張瑞楨攝）

    許姓婦人的女兒擲筊3次未獲聖杯，改為下跪擲筊，第4次獲得聖杯回應。（記者張瑞楨攝）

    2022/03/09 16:51

    〔記者張瑞楨／台中報導〕發生於本月6日，台中民宅被縱火死亡6人，死者家屬今天陸續到現場招魂，其中，廖姓死者的弟弟，擲筊一次就聖杯，但死者許姓婦人的女兒，卻連續擲筊3次，都沒有獲得聖杯，顯得很悲傷的她，在法師的建議下，下跪祈求母親跟她返家，終於在第4次獲得聖杯，不過，兩名死者的家人，都不願意對此刑案表示意見。

    今天共有5名死者的家屬，到現場招魂，其中，擲筊次數最多的，是廖姓婦人的姊姊，她說，連續擲筊5次，都沒有聖杯，她告訴妹妹，「這裡已經不是屬於妳的地方，跟我回去吧」，第6次擲筊終能獲得聖杯回應。

    廖姓婦人的姊姊說，在此一民宅還是旅館的時代，妹妹就住在這裡，她以前曾住過一次，空間很狹小，案發前她想探訪妹妹，因故未能成行，卻從此陰陽兩隔，如果她能動身探望妹妹，或許妹妹能躲過遺憾。

    最後兩名死者，許姓婦人與廖姓男子，其女兒、弟弟等家人，今天下午招魂，親屬都相當悲傷，法師短暫誦經之後，取出兩枚硬幣，請死者跟家屬返家，如果同意的話，請給聖杯回應，廖男的弟弟擲筊一次就獲得聖杯，但許婦的女兒，卻不是很順利。

    她連續擲筊兩次，都沒有聖杯，法師再度告訴亡魂，請亡魂跟著女兒返家，但女兒第3次擲筊，還是沒有聖杯，法師遂建議女兒下跪擲筊，這次終於獲得象徵亡魂同意的聖杯，完成招魂。

    死者許姓婦人的女兒，以及廖姓男子的弟弟，到火警現場招魂。（記者張瑞楨攝）

    死者許姓婦人的女兒，以及廖姓男子的弟弟，到火警現場招魂。（記者張瑞楨攝）

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