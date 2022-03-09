台中惡火6死》議員批盧市府無作為 把責任推中央

市議員黃守達批中市興中街大火至今４天，盧市府仍把責任推給中央（黃守達提供）

2022/03/09 14:00

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市中區興中街發生大火，台南、高雄皆已因應台中市出租套房火警案，進行列管的「寄宿舍」，也就是供公眾使用建築物的出租套房的稽查，民進黨市議員黃守達批評，事件發生至今４天，依然未見盧市府有任何積極作為，一直到昨天市長盧秀燕仍是雙手一攤，把責任推給中央。

黃守達表示，此次發生在興中街大火的建物是35年老屋，為地下1樓、地上7樓建築，登記為8戶使用的「集合住宅」，實際上卻硬是改建成41間出租套房。

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黃守達指出，根據內政部2018年函釋，集合住宅、住宅任一住宅單位（戶）之任一樓層分間為6個以上使用單元（不含客廳及餐廳）或設置10個以上床位之居室者，其使用類組歸屬H-1組，並屬建築法所稱供公眾使用的建築物。也就是說，此棟出租套房大樓本就應依法申報建築物公安檢查。卻因市府過去對實際狀況毫無掌握，間接造成了這次的重大傷害。

黃守達強調，這次事件也凸顯了出租套房大樓的問題，而台中市目前還有多少這樣的「寄宿舍」？市府清查、列管了嗎？

黃守達說明，「寄宿舍」是指含一個以上寄宿單位的建築物，由於場所為供睡眠休息使用，若發生火災，容易造成人員死傷。內政部已於2020年公告增列，無論面積規模大小的寄宿舍，均應設置住宅用火災警報器。由此可見，對於火災預防而言，「寄宿舍」是需要特別列管的對象。

黃守達指出，雖此案大樓本設有火災警報器，但這次事件後，許多民眾都在擔心，還有多少類似這樣未被列管的出租套房大樓，在消防公安與建築公安的環節被忽略了？

黃守達要求，市府應儘速盤點市內目前有多少的寄宿舍，並加以列管、追蹤並加強聯合稽查頻率。《台中市火災預防自治條例》也應與時俱進，修法以符合需要，避免憾事再度重演。

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