台中大火倖存住戶爆料警鈴沒響 消防局：到場時確實有響

台中興中街大火造成6死，有逃離火場的倖存者跟立委爆料當天沒聽到警報器響。（記者陳建志攝）

2022/03/09 13:51

〔記者陳建志／台中報導〕台中興中街大火造成6死，還有6人受傷送醫，其中一名當時住在6樓的倖存者，今天向立委林靜儀陳情，表示當天起火時並沒有聽到大樓內警報器響，還說出院後市府有說會補助住旅館的費用，但3月15日後就要自己找地方住，讓他不知如何是好。

台中興中街大火造成造成重大死傷，除女房東莊麗卿在房子走廊、樓梯間都堆滿雜物，造成火勢一發不可收拾、逃生不易外，整棟樓的消防設備是否符合規定也受到關注。

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立委林靜儀今天表示，一名當時住在6樓的倖存者跟她投訴，當天火災發生時並沒有聽到大樓的警報器有響，也沒有聽到廣播，還說因屋內堆滿雜物造成逃生困難，自己後來雖順利逃離火場，但腳也因此受傷。

這位民眾還說，市府告知出院後會補助住旅館的費用，不過3月15日後就要自己想辦法找地方住，讓他不知如何是好。

市府消防局公關股長莊文江表示，消防人員第一時間到場時，火警自動警報設備確實有作動，確實有聽到大樓的警報器響，並且有拍照記錄，事後訪談報案的女房東，女房東也說火災時警報器有響，該位民眾為何沒聽到警報器聲音需要再釐清。

台中市消防局拿出當天拍的照片，證明當天火警時自動警報設備確實有作動。（記者陳建志翻攝）

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