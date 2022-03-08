台中惡火大樓屯物助燃 盧秀燕指示：先修法規範公權力可進私宅

台中大火大樓屯物助燃，盧秀燕指示，台中先修法規範。（圖：市府提供）

2022/03/08 12:05

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市興中街大樓惡火釀6死6傷，警方昨迅速逮捕縱火房客和堆積雜物助長火勢的房東，台中市長盧秀燕說，這起案件凸顯大樓堆積物助燃危及公安危機，環保局雖2年來密集前往清除、開罰，但對民眾私領域堆物部份卻「不得其門而入」，考量公安風險由全民承擔，她指示相關單位自己修法設法規範；但盧秀燕也呼籲，希望中央能加速訂定全國一致的法令，針對民眾私領域堆放危險物品或屯物等涉及公安或公衛等公共風險的行為加以規範處理，不讓公權力無法可辦，無法有效解決問題。

盧秀燕上午主持市政會議，再對興中街大樓大火造成6死6傷意外，表達非常心痛，也感謝消防弟兄出生入死救援及警局一天不到即迅速破案，逮捕縱火房客和在樓梯間堆積雜物的房東。

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盧秀燕說，針對這起案件，房東從事資源回收，屋內外堆積大量雜物，環保局兩年來密集開出24張罰單，仍阻止不了，還請警察局依公共危險罪移送法辦，但都沒效果；環保局甚至不定時前往強制清除，3月4日甫清過一次，但6日發生大火，屯堆雜物助長火勢，造成死傷慘重。

盧秀燕說，從此案看到堆積雜物助燃的公安危機，現在有些人在公寓大廈公共區甚至住宅裡堆物物品，分明造成公安風險，但環保局只能針對公共區域開單、移送法辦及強制清理，還要被告侵佔物品，對於私人家裡等私領域均不得其門而入，現行法令無從處理私宅，但私宅屯物可能造成公共衛生髒亂、導致疫情甚至發生火災，相關公安風險須由所有民眾共同承受。

盧秀燕指示，台中市府局處相關單位先自己修法，但希望全國也要有一致的法令，市府正聯絡立委，反映中央，盼由國家統一制定法律，針對對私宅、個人產業導致公共安全疑慮部分，修法妥善處理，否則政府無法可處理下，無法有效解決問題。

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