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    台中惡火6死》高市府：135家非法旅宿列稽查重點

    台中市興中街出租套房大樓火警造成6死6傷，高市府今召開跨機關協調會議，副市長林欽榮強調，高市135家非法旅宿將列為稽查重點。（消防局提供）

    台中市興中街出租套房大樓火警造成6死6傷，高市府今召開跨機關協調會議，副市長林欽榮強調，高市135家非法旅宿將列為稽查重點。（消防局提供）

    2022/03/07 18:16

    〔記者方志賢／高雄報導〕台中市興中街出租套房大樓火警造成6死6傷，高市府今召開跨機關協調會議，副市長林欽榮強調，高市135家非法旅宿將列為稽查重點，要求觀光局依相關法令加強稽查，一旦查獲違規或不法情事，除依規定裁處罰鍰外，必要時強制執行斷水斷電。

    林欽榮也要求消防局，針對列管寄宿舍計818家，從中篩選高風險寄宿舍（6樓以上、20年以上）計80家，會同工務局、警察局在今年3月底完成檢查，其餘則於7月底完成。同時也請教育局做為窗口，掌握大學以及高中職學校鄰近有寄宿舍的環境與建築物，加強消防公安與建築公安輔導與講習。

    市長陳其邁也強調，公共安全絕對不可以打折扣，更沒有轉圜的空間，要求市府相關單位加強執法，對於建築公安致災危險因子，務必完全掌握，並主動積極輔導，依風險高低擬定公安檢查及資源補助之優先順序，並採分級執行，全力保障市民生命財產安全。

    高市去年發生城中城火災後，市府針對全市1233棟高風險老舊複合式大樓，於今年1月全數完成聯合稽查。其中設備不合格的大樓均已列入限期改善清冊列管，並於大樓系統式消防安全設備改善前，優先輔導裝設「住宅用火災警報器」及「滅火器」，補強火災預警及基本滅火功能，提升大樓消防安全。

    為強化城市公共安全，高市府在議會的支持下，於111年編列1.2億，針對大樓提供各項公共安全補助，包含「建築物公安申報」、「消防設備檢修申報」、「防火門更新」、「3燈2器消防設備」、「消防設備修繕貸款利息補貼」及「輔導成立管委會」等多項措施，並呼籲踴躍申請。

    另為健全法令機制，高市府也針對「高雄市公寓大廈輔導管理自治條例」完成修訂，已於去年12月30日函送行政院核定中，且公告實施「8層至15層集合住宅應辦理建築物公共安全申報」，以強化大樓安全管理能力。

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