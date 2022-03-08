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    台中6死火警大樓消防安檢都過關？消防局：逃生通道非安檢項目

    台中市大火造成重大傷亡案，消防局事後仍表示所有消防安檢都正常，而逃生通道堆滿雜物，則不是消防局的業務。（資料照，陳建志攝）

    台中市大火造成重大傷亡案，消防局事後仍表示所有消防安檢都正常，而逃生通道堆滿雜物，則不是消防局的業務。（資料照，陳建志攝）

    2022/03/08 09:44

    〔記者許國楨、蘇孟娟、唐在馨／台中報導〕台中市興中街縱火案造成6死6傷重大傷亡，中市消防局事後一再表示過去安檢都過關，並強調就算火災後再檢視，「相關器材仍是維持運作的」，但對於現場堆置雜物為何仍過關？消防局官員則表示「逃生通道是都發局的業務」。

    但對此都發局則強調，該大樓七層樓，且整棟樓均同一屋主，均不在需公安申報範圍，市議員江肇國則痛批，消防檢查只檢查機器，但看到現場有逃生通道被擋住的危險卻未告知相關單位或處理，甚至大火後還強調都有安檢並過關，橫向連繫有問題，處理觀念也太官僚。

    這起造成近20年來台中單一民宅最大傷亡的火警，已證明是縱火案，但各項分析看來樓梯間堆滿雜物是造成逃生不易的原因，而嫌犯也是針對堆積的雜物放火，各方也因此檢討安檢如何通過？

    消防局對外解釋，最近幾年來的安檢器材檢查均委由專業廠商處理，該大樓依寄宿舍列管檢查，歷次針對滅火器、警報器等消防設備稽查都合格，最近一次消防安全設備檢修申報記錄為去年9月20日合格申報。

    但有關現場及逃生通道堆積雜物，難道安檢也合格，消防局則說，逃生通道是都發局處理；但都發局指出，興中街大火大樓因已非旅館業，雖回歸一般住宅大樓，因僅七層樓，且整棟樓均同一屋主，均不在需公安申報範圍。

    台中市中西區市議員江肇國及黃守達都指出，市府應是一體，行政上雖各局處依權責分工，不料發生事故後分工竟成推卸責任的藉口，令人痛心，互踢皮球不能解決問題，消防安檢只檢查機器，看到雜物卻覺得事不關己，還是說「專業的廠商」檢查不會有問題，讓人感到官僚。

    由於下週台中市議會將做專案報告，議員說，各單位之間應該報告的是有哪些應做未做好，不要再只說自己什麼都做了，這樣的報告無法讓人接受。

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