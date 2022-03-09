台中惡火6死》民進黨團批市府橫向聯繫出大問題、要求依法重罰

中市興中街大火，都發局開罰144萬，民進黨批為何悲劇發生才有人執公權力，國民黨指重罰社會會認同（記者陳建志攝）

2022/03/09 11:41

〔記者蘇金鳳／台中報導〕對於中市興中街大火，都發局昨天勘查，違建共計41間房間，開罰房東144萬，對此民進黨市議會黨團表示，違法一定要依法裁罰，但人民質疑的是為何悲劇發生才會有公權力執行?市府的橫向聯繫根本出了大問題，國民黨團則表示，此案關係6條人民，市府本應重視、重罰，而依法重罰，會讓社會認同。

中市興中街大火造成6死6傷，都發局昨天派員至現場勘查，發現此案擅自變更隔間，該建築物2樓到7樓及頂樓違建共計41間房間，全案8戶共裁處所有權人（房東）計新台幣144萬元罰鍰。

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對此，民進黨市議會黨團總召江肇國表示，依法裁罰一定要做，但是市民質疑的重點不是開罰金額的多少，而是為何總是發生悲劇後才有公權力執行。

江肇國質疑，過去這段時間，41間的違建套房蓋了多久，稽查的各個單位有無橫向聯繫？他相信台中市各個單位在過去稽查時早已知道有違法隔間，但卻不早一點處理，現在開罰，會不會太晚了?

民進黨黨團幹事長周永鴻表示，此次大火反映市府間的橫向聯繫出了大問題！大火發生前都發局、消防局、觀旅局和環保局等單位都曾對興中街大樓進行稽查，也各自向相關人士做出處分，但未透過跨局室連繫加強列管，造成憾事發生。

國民黨團書記長吳瓊華則表示，興中街大火害死6條人命，市府開罰144萬，一定是有依據，尤其市府已對屋主警告再警告就是不聽，市府的重罰，相信社會會認同。

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