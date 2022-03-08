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    台中惡火6死》包租婆違法隔出41套房 將開罰6到30萬

    台中市都發局清查發現，大火奪走6命的大樓，包租婆自行隔間達41個房間，違反建築法，將開罰6到30萬元。（資料照）

    台中市都發局清查發現，大火奪走6命的大樓，包租婆自行隔間達41個房間，違反建築法，將開罰6到30萬元。（資料照）

    2022/03/08 21:52

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市興中街大樓惡火釀6死6傷，也燒出停業旅館違法隔間出租問題，台中市都發局人員今天進大樓清查，確認房東變動建物隔局，7層樓建物含頂樓違建共自行隔間達41個房間，卻都未申請，已違反建築法，將開罰6到30萬元。

    都發局指出，興中街93號在1986年申請建築使用執照是集合住宅大樓，1997年申請變更使用2、5、6、7樓作為旅館使用，到2004年由觀旅局核准登記旅館業，但經營期間申請8次停業，旅館登記證2019年經觀旅局註銷。

    大樓6日大火6死6傷，也意外燒出停業旅館竟隔出41間套房出租，在火災調查告段落後，都發局派員現場勘查比對原始申領建照圖資，確認房東變動建築隔局，包括原同意變更作旅館使用的樓層隔局及一般住宅使用的樓層隔局均已變動，全棟1到7樓及頂樓違建共隔出41間套房。

    都發局指出，房東在變動隔局後出租，屬「寄宿舍」使用，依規定後續若作為他種用途使用，應提出變更使用執照申請，變動隔局也應提出申請，但清查發現，大樓在2019年廢止旅館使用後，並無相關辦理變更使用執照紀錄，等於均是違法隔間與使用。

    都發局也在清查舊圖資後更正，該案申請第2、5、6、7樓作旅館使用時，申請時核定旅館房應為17間房，事後隔出41間套房，已違反建築法等，違規情節重大，將開罰6到30萬元。

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