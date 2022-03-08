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    宜蘭頭城地主圍地阻交通惹議 地院判公所敗訴須刨除路面

    宜蘭縣頭城鎮中崙路95巷口因地主圍地阻礙交通，一度引起爭議。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭縣頭城鎮中崙路95巷口因地主圍地阻礙交通，一度引起爭議。（記者蔡昀容攝）

    2022/03/08 22:56

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮中崙路95巷口，2018年地主圍地阻礙交通，與道路主管機關頭城鎮公所打官司；宜蘭地方法院認為，該爭議道路雖曾屬既成道路，但鎮公所去年4月已新闢道路，爭議道路的公用地役關係隨之消滅，判鎮公所刨除柏油路面，將土地回復原狀。

    中崙路95巷是無尾巷，共20餘戶居住，巷口約48平方公尺土地，為丁姓地主所有；地主2018年圍地惹議。地主主張，該土地為私人通路，控告頭城鎮公所強行拆除她所設的水泥地面、花盆等障礙物，導致損失4萬餘元，要求鎮公所刨除柏油路面，並給予國賠和相當於租金的不當得利。

    宜蘭地院簡易庭認為，該土地供不特定公眾通行20年以上，通行之初地主並未阻止，且通行是必要，而非僅為便利或省時，因此認定該地為「既成道路」，具有公共地役關係，對於地主請求予以駁回。

    丁姓地主上訴，委任律師黃郁舜提出，頭城鎮公所2021年4月，在巷尾新闢連外道路，原爭議道路已無供公眾通行的必要；鎮公所認為，這不影響公眾依賴爭議道路通行必要的客觀事實。

    對此，宜院合議庭認為，公所自新道路開闢後，無須使用爭議道路就能對外通行，公用地役關係自應消滅，丁姓地主自得請求頭城鎮公所刨除柏油路面回復原狀。

    另，合議庭認為，認定道路是否是既成道路，屬頭城鎮公所權責，基於維護道路通行目的，排除障礙物等，合乎公共利益，難認有故意過失或不法，地主請求國賠無據，也無理由請求返還租金不當得利。

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