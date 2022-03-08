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    趁單獨上課3度摸9歲女童胸部 72歲狼師賠償換緩刑

    去年1月間，72歲的鍾姓約聘教師趁單獨替9歲女童教授語言課程時，3度伸出狼爪撫摸她的胸部，並親吻她的左右耳數次。（情境照）

    去年1月間，72歲的鍾姓約聘教師趁單獨替9歲女童教授語言課程時，3度伸出狼爪撫摸她的胸部，並親吻她的左右耳數次。（情境照）

    2022/03/08 11:36

    〔記者王定傳／新北報導〕去年1月間，72歲的鍾姓約聘教師趁單獨替9歲女童教授語言課程時，3度伸出狼爪撫摸她的胸部，並親吻她的左右耳數次，由於鍾男認罪並與被害者和解，承諾分期賠償，被害者同意原諒並請法院從輕量刑，新北地院合議庭認為有情輕法重情形，予以減刑後依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判刑2年，緩刑5年，但命他必須如期支付剩餘的賠償金。

    檢警調查，去年1月6日上午，鍾男趁單獨教授語言課程時，違反女童意願，後方伸手撫摸她的胸部約1至2分鐘，經女童以手肘推擠反抗仍不停止；1月13日及1月20日，鍾男又以相同方式撫摸女童胸部，其中一次甚至吻她的左右耳數次；女童向同學訴苦，經同學建議向班導師報告，家長獲知後報警處理。

    法院審理時，鍾男認罪表示非常後悔，並與被害者家屬及被害者和解，承諾分期賠償，被害人亦同意於收到第1期款項後，原諒鍾男犯行，並請法院從輕量刑，給予鍾男由法院諭知附條件緩刑之機會。

    合議庭認為，鍾男侵害被害人性自主決定權，對其身心造成傷害，固為法所不容，但考量他認罪與被害者和解、被害者表示原諒，認為他犯後願意積極彌補過錯，態度尚佳，若依加重強制猥褻罪最低法定本刑，科處3年徒刑，猶嫌過重，不無情輕法重之虞，客觀上尚有情堪憫恕之處，予以減刑。

    合議庭並認為，鍾男犯後頗具悔意，經此偵、審程序及罪刑宣告，當知所警惕而無再犯之虞，宣告緩刑5年，並付保護管束，但由於他仍有賠償金額尚未支付，為促使他之後能如期賠償，因此命他需按期給付賠償金，否則檢察官可以撤銷他的緩刑。

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