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    首頁　>　社會

    詐團扯烏俄戰火博同情 台南永康婦人被騙30萬

    詐騙集團以烏俄戰火不斷，博取同情行騙，台南永康一名婦人險入陷阱，家人發現不對報案，警方獲報昨前往取款地點埋伏，果真逮獲一名詐騙集團女車手。（民眾提供）

    詐騙集團以烏俄戰火不斷，博取同情行騙，台南永康一名婦人險入陷阱，家人發現不對報案，警方獲報昨前往取款地點埋伏，果真逮獲一名詐騙集團女車手。（民眾提供）

    2022/03/07 13:47

    〔記者萬于甄／台南報導〕烏俄戰火持續延燒，是國際間重要議題，國人相當關注，但詐騙集團竟扯「烏俄戰爭」爭取同情，以戰地軍醫欲退休行騙，讓台南永康一名婦人陷入陷阱，所幸，家人發現不對勁報案，警方獲報組成專案小組，昨逮獲詐騙集團「將軍」派來的女車手，成功攔阻，避免再被騙15萬。

    永康警方表示，日前接獲被害人家屬報案，媽媽去年7月在網路認識一名自稱在敘利亞擔任軍醫的男子JAMES，JAMES每天噓寒問暖、甜言蜜語，更稱呼媽媽為「愛人」，讓媽媽有戀愛的感覺。

    孰料，今年2月JAMES竟以烏俄戰火不斷，萌生退休的念頭，要求媽媽交付30萬給「盧卡斯將軍」，協助「辦理退休」，媽媽因不疑有他，交付30萬給將軍派來的「士兵」車手；詐騙集團近日竟食髓知味，再要求媽媽交付15萬，讓被害人家屬起疑，趕緊報警處理。

    永康警方獲報組成專案小組，得知被害人與「將軍」約定昨下午再面交15萬「退休金」，前往埋伏果真逮獲一名「將軍」派來的女車手，保住被害人財產免再遭詐騙集團騙走。

    警方強調，網路交友千萬不可不慎，尤其，詐騙集團手法時時翻新，呼籲民眾謹記「外國情郎、見面再談、匯錢免談」，有任何疑問可向165反詐騙專線諮詢，或至住家附近的警察機關詢問，才不會白白損失錢財。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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