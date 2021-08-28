老梗騙倒全國537人 詐團2成員被判7年徒刑

老梗行騙全國537名被害人，詐騙集團2成員被桃園地院判7年徒刑。（記者鄭淑婷攝）

2021/08/28 15:35

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕張姓女子與林姓男子加入詐騙集團，分別擔任車手頭及蒐集人頭帳戶，集團以「老梗」行騙全國，被害人高達537人，遭詐金額從新台幣數千到10餘萬元不等，張女、林男近日都被桃園地院依537個共同犯詐欺取財罪各判處7月，合併應執行7年有期徒刑，並追徵張女人民幣8萬元、林男人民幣18萬2400元犯罪所得。

張女、林男陸續在2011年間，加入以「權哥」為首的詐騙集團，張女擔任車手頭，負責收取成員蒐集到的人頭帳戶、提款卡及手機、易付卡，以及詐騙得手後指揮車手到各地提款，並將款項匯回上游「權哥」，每月可獲得1萬元人民幣的報酬；林男則負責蒐集人頭帳戶，每成功取得1個帳戶，可拿到800元人民幣。

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判決指出，該詐騙集團分工細密，上游利用蒐集到的手機、人頭帳戶犯案，以網路購物作業疏失須解除分期付款等老梗，電聯被害人到ATM前依指示操作，將帳戶內存款轉到人頭帳戶，被害人得知受騙向警方報案，警方在各地逮捕張女、林男等多名詐騙集團成員，清查被害人共有537人，其中，張女、林男轉由桃園地檢署偵辦並起訴。

桃園地院法官近日審結，以張女、林男正值青壯，不思循正途獲取經濟收入，為圖一己之私加入詐騙集團，集團性、組織性、系統性的詐騙模式，嚴重危害社會治安、被害人人數眾多，不宜輕縱，另念在2人犯後坦承，依537個共同犯詐欺取財罪各判處7月徒刑，合併應執行7年徒刑。

另，張女從2011年11月至隔年6月加入詐騙集團犯案，若以其供稱每月報酬從8000到1萬元人民幣不等，換算犯罪所得共8萬元人民幣，而林男每取得1個人頭帳戶及提款卡可得800元人民幣，他共取得228個帳戶，總報酬為18萬2400元人民幣，都被法院宣告追徵。

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