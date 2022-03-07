聽某嘴！7旬翁險中「檢察官來電」詐騙老招 妻返家忙報警

76歲孫姓老翁接到詐騙電話，警方火速到場攔阻，及時保住他的積蓄。（讀者提供）

2022/03/07 10:32

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄76歲孫姓老翁接到自稱檢察官的來電，指他資料遭盜用，涉及多起刑案，要他到超商ATM機轉帳，把帳戶存款轉特定帳戶，否則要負起相關刑責，老翁嚇得驚慌失措，所幸老翁妻子返家驚覺有異報警，警方火速到場攔阻，及時保住老翁的積蓄。

三民第二分局鼎山所警員前天獲報孫姓老翁接到自稱是高雄地檢署陳姓檢察官來電，稱他的資料遭盜用辦取手機門號，又因該門號涉及多起刑事案件，需提供名下存款帳戶號碼，老翁不疑有詐提供帳戶號碼。

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老翁隨後又接到自稱刑事局林姓警官來電，詢問老翁帳戶內所有金額，並要求他到超商ATM機台依指示轉到指定帳戶，如未依指示操作，須負相關的刑責，老翁聽聞後，嚇得驚慌失措，惶恐不安。

所幸老翁太太返家聽到他著急與電話另一頭應對的部分內容，警覺有異，故撥打110報警。警方獲報後，迅速趕到場，見老翁仍與詐騙集團通話，警方向老翁索取手機通話，聽出是常見的老梗詐騙手法，便迅速掛斷電話並向老翁解釋對方是詐騙集團。

老翁經警方細心解說，他頓時察覺自己險些掉落詐騙陷阱中，多虧警方勸阻才保住辛苦錢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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