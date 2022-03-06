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    首頁　>　社會

    男登山客攀五峰麥巴萊山 攻頂時突無呼吸心跳

    一名61歲男性山友今天（6日）參加登山社麥巴萊山1日遊，疑上午11點多攻頂時突然失去呼吸和心跳；新竹縣政府消防局獲報後已派員趕上山搶救，因山路遙遠，預計傍晚5、6點才能抵達現場。 （竹縣府消防局提供）

    一名61歲男性山友今天（6日）參加登山社麥巴萊山1日遊，疑上午11點多攻頂時突然失去呼吸和心跳；新竹縣政府消防局獲報後已派員趕上山搶救，因山路遙遠，預計傍晚5、6點才能抵達現場。 （竹縣府消防局提供）

    2022/03/06 14:57

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕一名61歲男性山友今天（6日）偕同妻子參加桃園市晟崧登山社的麥巴萊山1日遊，與一行74人上午8點從登山口出發，11點多攻頂，沒想到突然失去呼吸和心跳；新竹縣政府消防局獲報後已派員趕上山搶救，因山路遙遠，預計傍晚5、6點才能抵達現場。

    消防局勤務指揮中心表示，今天中午約12點接獲民眾報案，指稱「麥巴萊山三角點」有一名61歲男性山友發生OHCA，該名山友與老婆一起報名桃園市晟崧登山社麥巴萊山1日遊活動，早上5點集合搭車，一行74人於8點從登山口出發，約11點25分該男子在三角點突然失去生命徵象，現場有人對他實施CPR。

    消防局立即派遣3車10人前往搶救，74名山友中8人留在現場外，其餘已先行下山。據了解，74名登山客平均年齡約45歲，患者有高血壓病史，OHCA前並無反應其身體不適。

    經查，麥巴萊山位於新竹縣五峰鄉，登山口就在桃園區農業改良場五峰工作站大門外，三角點標高2113公尺，攀登得從海拔約1046公尺逐漸往上爬，全程約14公里，相當於爬升約1290公尺，是一座山友俗稱「麥擱來」不想再來第二次的中級山；該登山社預計耗時近8.5個多小時完成這場登山活動，晚上7點返回桃園。

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