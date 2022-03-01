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    搜救「壓力山大」！228連假南投單日4山難 高山症、失聯多

    228連假南投單日4起山難，2件發生在玉山園區，其中一名女山友膝蓋不適、難以行走，經排雲山莊人員以繃帶護具協助，才得以緩慢下山。（圖由玉管處提供）

    228連假南投單日4起山難，2件發生在玉山園區，其中一名女山友膝蓋不適、難以行走，經排雲山莊人員以繃帶護具協助，才得以緩慢下山。（圖由玉管處提供）

    2022/03/01 14:16

    〔記者劉濱銓／南投報導〕228連假天氣轉晴，南投吸引不少山友上山，惟3天就傳出4起山難，且都在27日，分別是高山症、體力不濟，還有2件因失聯而起，雖未傳出不幸，但連番山難也讓消防搜救人員「壓力山大」，消防局呼籲，登山團進團出，評估自身體能、不逞強，以維登山安全。

    消防局表示，一支前往七彩湖、六順山的5人登山隊，黃姓隊員在紮營隔天，一早就提前上山，因山區通訊不佳而失聯，隊友通報救援，消防隊也派員上山，幸好當地山搜義消及時發現黃某，最後黃才折返會合。

    另起是43名山友參加信義鄉神木村至阿里山的神阿縱走，其中一人疑似高山症、意識不清，消防隊派員上山，並有賴嘉義消防局支援，且山友同伴也協助攙扶下山，危機才解除。

    其餘2件則在玉山園區，一支6人登山隊攀登八通關山，其中黃姓隊員走散，隊友通報救援，消防局除請求直升機載運入山救援，玉山國家公園管理處也整裝待命，最後走散黃某聯繫上家人，並獲附近一支登山隊協助，搜救任務才取消。

    玉管處則指出，園區另起通報案，係一名女山友爬完玉山再去北峰，但回程在北坳處出現膝蓋不適，難以行走，排雲山莊獲悉馳援，並以繃帶與護具支持，女山友得以緩慢下山；提醒山友登山務必評估能力，備妥藥品、護具，若有不適就要下撤，遵守團進團出，以免發生危險。

    228連假南投單日4起山難，2件發生在玉山園區，其中一名女山友膝蓋不適、難以行走，經排雲山莊人員以繃帶護具協助，才得以緩慢下山。（圖由玉管處提供）

    228連假南投單日4起山難，2件發生在玉山園區，其中一名女山友膝蓋不適、難以行走，經排雲山莊人員以繃帶護具協助，才得以緩慢下山。（圖由玉管處提供）

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