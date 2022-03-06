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    北市環東最貴車禍！馬丁、麥拉倫、賓士連環撞 新車總價「破3千萬」

    馬男的車款為Aston Martin V8 Vantage S，有12缸引擎的爆發力及573hp最大馬力，0至1百加速僅需要3.9秒，極速達每小時328公里，新車價1280萬元。（記者鄭景議翻攝）

    馬男的車款為Aston Martin V8 Vantage S，有12缸引擎的爆發力及573hp最大馬力，0至1百加速僅需要3.9秒，極速達每小時328公里，新車價1280萬元。（記者鄭景議翻攝）

    2022/03/06 12:51

    〔記者鄭景議／台北報導〕馬姓男子今早6點駕駛要價千萬元的奧斯頓馬丁於環東大道上，在切換車道時，先是撞上前方的麥拉倫，又波及前方的一輛賓士轎車，警方獲報抵達現場，發現三名駕駛都未受傷，三方也將自行和解，據悉，三台車光馬丁加麥拉倫新車價就達2800多萬元，賓士新車價也達200萬元，總價「破3千萬」。

    馬男的奧斯頓馬丁當時行駛第二車道，欲變換至第一車道時，不慎撞擊行駛在第二車道的陳男所駕駛麥拉輪車尾，再與行駛第一車道的賓士發生碰撞；警方到場後，對三人進行酒測，酒測值皆為0。

    馬男供稱，當時正要變換車道，前方的麥拉倫突然剎車，他閃避不及撞上車尾，陳男供則稱，當時前方小貨車突然換車道，他才採緊急剎車，警方在抄錄3人資料後讓3人離去。

    據了解，馬男的車款為Aston Martin V8 Vantage S，有12缸引擎的爆發力及573hp最大馬力，0至1百加速僅需要3.9秒，極速達每小時328公里，新車價1280萬元；陳男的麥拉倫650S，最大馬力650hp，僅需3秒就能從靜止加速到時速100km/h，0到200km/h加速更是來到僅8.4秒，極速可達333公里，新車價1535萬元。

    陳男的麥拉倫650S，最大馬力650hp，僅需3秒就能從靜止加速到時速100km/h，0到200km/h加速更是來到僅8.4秒，極速可達333公里，新車價1535萬元。（記者鄭景議翻攝）

    陳男的麥拉倫650S，最大馬力650hp，僅需3秒就能從靜止加速到時速100km/h，0到200km/h加速更是來到僅8.4秒，極速可達333公里，新車價1535萬元。（記者鄭景議翻攝）

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