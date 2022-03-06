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    警連破3道門查獲天九牌賭場 7旬嬤賭客嚇到忘了出生年次

    天九牌職業賭場設在地下室掩人耳目，仍遭永康警方攻堅查獲。（民眾提供）

    天九牌職業賭場設在地下室掩人耳目，仍遭永康警方攻堅查獲。（民眾提供）

    2022/03/06 11:58

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕周姓男子進駐台南永康區1處民宅地下室設置職業賭場，警方接獲情資，佈線埋伏，今天凌晨發動攻堅，連破3道門，來個「甕中捉鱉」，當場查獲連同主嫌、把風者，以及賭客等28人，其中有位70歲的阿嬤還嚇到忘了自己的出生年次。

    這處天九牌職業賭場在永康小東路1處巷弄的連棟透天厝內，不僅隱密於建築物群，要掩人耳目，更特地至地下室聚賭，降低擾鄰的吵雜聲量，增加查緝難度。

    永康警方接獲線報，這處民宅深夜出入分子複雜，且裝有監視器，相當可疑，分局長甘炎民指示偵查隊與督察組成立專案小組進行查緝，經1星期蒐證，確定是流動天九牌職業賭場。

    永康分局報請檢察官向法院聲請搜索票，今天凌晨0時30分許會同保安警察大隊霹靂小組成員攜帶裝備，進行攻堅。

    警方破門而入，當場在密不通風的地下室查獲負責人周姓男子，以及工作與把風等5名嫌犯，還有23位賭客，並查扣天九牌1副、骰子1盒、抽頭金2萬6600元，加上監視器等證物。

    警方偵訊後，將賭場負責人、工作人員、把風人員與屋主等6人依照刑法賭博罪嫌移送法辦，23位賭客依社會秩序維護法各裁處9000元。

    甘炎民表示，疫情逐步解封，警方發現這些人賭性也衝動起來，一起群聚地下室，恐也賭上自己健康與染疫風險。

    甘炎民強調，針對各項不法犯罪，特別是防制職業賭場、掃蕩槍毒及街頭暴力，永康警查緝不會鬆懈，也不會手軟，職業賭場是治安的毒瘤，容易衍生幫派、黑道、槍械等暴力犯罪，影響社會治安，一定全力查辦。

    永康警方也呼籲民眾，如發現周遭有任何可疑，請立即撥打110報案專線或與轄區派出所聯繫，將立即派員查處，會持續秉持嚴正執法的態度與決心打擊犯罪，全力掃蕩轄內賭場，切勿心存僥倖，以身試法。

    天九牌職業賭場設在地下室掩人耳目，仍遭永康警方攻堅查獲。（民眾提供）

    天九牌職業賭場設在地下室掩人耳目，仍遭永康警方攻堅查獲。（民眾提供）

    天九牌職業賭場設在地下室掩人耳目，仍遭永康警方攻堅查獲。（民眾提供）

    天九牌職業賭場設在地下室掩人耳目，仍遭永康警方攻堅查獲。（民眾提供）

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