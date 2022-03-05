鐘錶師當上北檢檢察長 查賄悍將周章欽7日退休

最高檢檢察官周章欽3月7日退休。（資料照）

2022/03/05 22:37

〔記者吳政峰／台北報導〕最高檢檢察官周章欽在台北地檢署檢察長任內偵辦立委涉賄案，不分藍綠，一口氣起訴4名現職立委，創下司法史紀錄，奠定查賄悍將地位，但鮮少有人知道，周章欽原本是名鐘錶師，26歲那年，誤打誤撞才走上司法路。而今他即將年滿70歲，退休令預定7日生效，下一步往哪走？他笑著說「先陪陪家人吧！」

周章欽待人親切，辦案沉穩帶著霸氣，即便屆退，仍在本次檢察官協會舉辦的檢察總長票選中獲得109票，受到不少基層肯定，而其渾然天成的樸實風格，與自幼家貧、曾放過牛、打過零工的成長歷程，有很大的關係。

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出生於台南的周章欽，家中並不富裕，連學費都是家人克勤克儉節省下來才籌措而得，因此，高中畢業後，沒錢讀大學的他，跟著親戚北上學習修錶工藝，成為獨當一面的東方錶鐘錶師。

周章欽的心理一直有進修的聲音，某日，突閃一過的念頭驅使他報考大學，就這麼啟動半工半讀人生。錄取中興法商學院後，他白天修錶、晚上讀書，一天睡4、5個小時，在蠟燭兩頭燒的情況下，他仍考取司法官，成為司法官訓練所第23期學員，踏入檢察官之途。

接地氣的個性成為他的辦案優勢，不管與警方、被害人溝通，或是訊問被告，他都得心應手，成績亮眼，周章欽很快就當上主任，接著出任高雄地檢署襄閱；宜蘭、台南、高雄地檢署檢察長；法務部保護司副司長與主秘。

2020年，周章欽獲派接掌有「天下第一檢」之稱的北檢，北檢案件複雜，政治敏感度高，他也恰如其分，在案件的起訴與不起訴的時點選擇上，都謹慎規劃，以免司法被無端污名化，而其聲望更在偵辦立委收賄案的時候一飛衝天，奠定查賄悍將的地位。

北檢一口氣約談6名現、卸任立委，並成功羈押4名現任立委，不分黨派均落馬，轟動一時，這堅實的辦案基礎，在後端操盤的周章欽功不可沒，他兵推多時，並選在立院休會期間，以迅雷不及掩耳速度發動搜索與聲押，動作明快。

去年，周章欽行政首長職期滿6年，調往最高檢鑽研法律問題，並決定於7日退休，結束檢察官四處遷調的「漂泊人生」，放下司法重擔返鄉，下一步動向為何？他笑著答：「感謝妻女的長年體諒，就讓我先陪陪家人吧！」

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