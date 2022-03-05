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    首頁　>　社會

    叫吃午餐不見人...跟爸媽露營2歲娃走失 200人大搜山

    警消民約200人合力之下，於下午3點45分許，在距離露營區約600公尺的竹林陡坡上脊，平安找到走失男童，眾人都鬆了一口氣。（圖由讀者提供）

    警消民約200人合力之下，於下午3點45分許，在距離露營區約600公尺的竹林陡坡上脊，平安找到走失男童，眾人都鬆了一口氣。（圖由讀者提供）

    2022/03/05 19:29

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕嘉義縣2歲男童跟雙親到苗栗縣獅潭鄉露營，今天中午不見人影，露營區園主廣播請園區遊客協尋1個半小時未果，報警求助，警方也轉知消防協助，在警消民約200人合力之下，於下午3點45分許，在距離露營區約600公尺的竹林陡坡上脊，平安找到走失男童，眾人都鬆了一口氣，男童雙親更是緊抱兒子、激動淚泣。

    大湖警分局和興派出所於今天下午2點許，接獲男童家長報案，指其從嘉義縣帶2歲兒子到獅潭鄉露營，中午要吃午餐時，發現原本在露營區遊玩的兒子不見人影，經請露營區園主廣播請遊客協助尋找，但歷時約1個半小時仍無所獲，請求警方協助。

    警方到場後，經了解走失男童特徵並詢問最後發現地點，同時向分局長林炎巨回報，林炎巨立刻指示偵查隊、獅潭分駐所、百壽派出所也派員前往協尋，並請和興所通知獅潭消防分隊協助。

    警消全員到齊後，縱向橫向分工搜尋，先在露營區內及週邊大圳找尋，再擴大範圍往露營區外竹林山區找尋，約下午3點半許，先在距離遊戲區約450公尺處竹林山坡找到兒童鞋，經家長指認確實為走失兒子所穿著，於是警消人員再集中區域於該處地點向外搜尋，於15分鐘後在竹林陡坡上脊找到該名走失男童。

    男童經檢視身上並無任何受傷，警消人員也不忘囑咐其父母親，千萬別讓小孩離開父母親視線，以策安全。

    男童雙親緊抱兒子、激動淚泣。（圖由讀者提供）

    男童雙親緊抱兒子、激動淚泣。（圖由讀者提供）

    眾人約下午3點半許，先在距離遊戲區約450公尺處竹林山坡找到兒童鞋。（圖由讀者提供）

    眾人約下午3點半許，先在距離遊戲區約450公尺處竹林山坡找到兒童鞋。（圖由讀者提供）

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