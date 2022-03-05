老母傷心、妻離子散才醒悟... 他從毒蟲蛻變反毒大使

阿傑（左二）歷經妻離子散，終於成功蛻變，現已是反毒大使。（記者吳政峰翻攝）

2022/03/05 13:02

〔記者吳政峰／台北報導〕男子阿傑出生於純樸農村，母親怕他學壞，每天騎著單車載他上下學，路程高達20公里，但他長大後仍染上毒品，即使兒子已出生，依舊沉淪毒海，讓妻子徹底失望，帶著2歲兒離他而去。阿傑在獄中幡然了悟，出監後主動前往戒毒，並考取廚師執照，甚至通過戒毒教師的選任，成為反毒的最佳範例。法務部長蔡清祥得知後，肯定他的蛻變，也強調「天下無難事」，只要有心，就可以擁有新人生。

阿傑來自純樸的農村家庭，雙親從事種植檳榔的工作。國中時期，阿傑叛逆愛玩、對讀書沒有興趣，放學後流連在外不返家。母親為確保阿傑不在外流連，每日騎乘腳踏車往返20公里接送，從不喊累。

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阿傑雖知母親的苦心，卻無意改變，國中畢業後未升學，從事汽車材料送貨員及遊藝場服務員期間，接觸到毒品，從此與毒品同行12年之久，頻繁進出監所長達15年。在兒子8個月大時，又因毒品案件開始牢獄人生。妻子心寒，在兒子2歲時提出離婚，阿傑賠上美好的家庭生活。

妻離子散又讓母親傷心，阿傑終於醒悟，37歲出監後決心改變，在家人的引薦下進入台南更生晨曦輔導所，踏上戒毒的旅程。安置期間，阿傑參加更生保護會台南分會的中餐丙級證照班，取得丙級廚師執照，除了在所內協助飯食打理外，返家後也經常下廚，成功與家人建立良好互動。

而在更保及家人的支持與協助下，阿傑甚至通過戒毒輔導老師的考試及培訓，2015年開始參與反毒宣導及現身說法，藉由自己親身的經驗，協助毒品受刑人建立成功戒毒的自信心。阿傑也積極參與教會關懷弱勢家庭與兒童的團隊，不論是定期訪視關懷或是物資慰問，只要是能力所及，皆不遺餘力地投身其中。

法務部表示，阿傑如今能戒毒成功，成為助人者，一切都是母親的不放棄所換來的。對現在的阿傑而言，家人的存在是最重要的，能時時陪伴父母親，協助居家照料；休假時展現手藝，讓家人吃著自己所做料理，就是最大的幸福。

有鑑於目前監所仍以毒品犯為多數，為有效協助戒除毒癮，防止再犯，蔡清祥多次指示，戒毒可結合更生保護會，以具體作為關懷毒品更生人，例如：辦理安置收容處所，提供更生人技能訓練與就業媒合機制、藥癮戒治課程、心理輔導、技能訓練與就業轉介，讓更生人有機會脫離毒海，重新開始。

蔡清祥亦曾多次前往基隆向上學苑、宜蘭渡安居等戒毒處所訪視，親自鼓勵學員要懷抱感恩之心，蓄積更多能量，才能去回應及面對復歸社會後的現實挑戰。此外，蔡也持續要求相關單位推動「援助家庭」方案，希望藉由幫助更生人家庭解決緊急危難，進而讓家庭能在更生過程中提供支持，達到改過向上目標。

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