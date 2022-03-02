辱警畜生還撂「死了要記得捧斗」 惡男被判拘役40天

警員上前壓制逮捕劉男時，圍觀民眾一片叫好聲。（資料照）

2022/03/02 16:55

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕去年湧入110萬人次的新竹市光臨藝術節，31歲男子劉庭緯不滿將機車停在騎樓被警方制止，竟辱罵值勤警員畜生，被依妨害公務現行犯逮捕，而他被壓制時，圍觀民眾大聲鼓掌叫好，更有人看不下去，拿保特瓶砸劉男。新竹地院依妨害公務執行罪判劉男拘役40天。

判決書指出，男子劉庭緯不滿在新竹市政府前執行光臨藝術節交通指揮勤務的吳姓警員，禁止他在現場騎乘或發動機車，須以牽行方式離開現場，去年10月30日晚間8點多在中正路與世界街口，公然對吳姓警員接續辱以「軟絲喔！軟絲緊返去捧斗！（閩南語發音）」、「要孝順，如果死了要記得捧斗！（閩南語發音）」、「你眼睛有問題是不是，你眼睛脫窗喔，你眼睛脫窗喔，你老目沒生眼睛給你喔（閩南語發音）」、「沒有被可樂噴過是不是，你敢動我就敢噴」、「我畜生看多了啦、沒看過這種的啦。（閩南語發音）」等語。

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因吳姓警員阻止劉庭緯發動機車，劉庭緯再徒手抓扯吳員雙手，並致吳員右手虎口處破皮受傷，足以貶損吳員依法執行之職務及個人名譽。

法官審酌劉男不思以理性、合法方式，表達對警員執行職務的意見，竟以相當挑釁、不堪入耳的言語侮辱公務員，進而與警員發生肢體拉扯，妨害其執行公務，欠缺尊重國家公權力意識，所為實應受責難，最後依妨害公務執行罪，處拘役40天，得易科罰金。

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