尷尬了！掃黃衝進養生館 南警撞見赤裸鴛鴦浴進行中…

南市五分局警方為防武肺疫情升溫、積極掃黃查緝人與人不當連結。（圖由民眾提供）

2022/02/28 09:21

〔記者王俊忠／台南報導〕去（2021）年7月底全台武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情警戒降到2級，停業許久的按摩、推拿等SPA、養生館接二連三復業，隨著去年底Omicron變種病毒株侵台，台灣也開始出現本土病例，為防疫情在人與人不當連結下成為防疫破口，南市警五分局賣力掃黃，已查獲3家養生館涉營性交易及1件「1樓1鳳」不法接客案。

南市警五分局長洪頂力考量武肺疫情仍不容輕忽，要求各派出所積極掌握轄區業者狀況，針對不法業者密切蒐證與向檢、院聲請搜索票後，派員埋伏在色情場所周遭並伺機破門而入。

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在員警鍥而不捨的努力查緝下，今年迄今已相繼查獲4件妨害風化案，其中，曾有員警在查緝過程中，發生員警破門時直接撞見按摩女郎與客人剛洗完鴛鴦浴，兩人全身赤裸與意外撞見的員警面面相覷的尷尬畫面；也有在詢問筆錄的過程中，有男客人向員警表示自己是上班溜班開小差，拜託員警儘快處理，讓他可以趕回公司繼續上班。

五分局警方呼籲民眾應儘速接種完整疫苗及基礎加強劑或追加劑，降低感染風險或重症發生的機率，並配合中央疫情指揮中心相關防疫措施，加強個人防疫作為，避免到人潮聚集場所、落實實聯制及勤洗手、確實戴好口罩，保護自己也守護他人健康。

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