為論文案要求換法官 彭文正被駁回敗訴確定

媒體人彭文正（見圖）對總統蔡英文提起「確認博士論文不存在」訴訟。（資料照）

2022/02/28 00:15

〔記者楊國文／台北報導〕媒體人彭文正對總統蔡英文提起「確認博士論文不存在」訴訟，台北地院法官張詠惠判彭敗訴，經高等法院廢棄發回，北院更一審分案結果，仍由張詠惠承審，彭不服，改打行政訴訟，請求北院應更換法官審理，台北高等法院認為無審判權，裁定駁回，彭不服，提起抗告，最高行政法院仍將彭的抗告案駁回確定，仍由張詠惠繼續審理。

彭文正曾多次質疑蔡總統博士學位真偽，二○一九年十二月，彭在北院對蔡總統提起「確認博士論文不存在」的民事訴訟，他主張，蔡英文無「一九八四年版英國倫敦政經學院（LSE）審查合格的博士論文」。

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北院承審法官張詠惠認為，彭文正提告欠缺確認利益，不符法律要件，判決駁回；彭不服，提起上訴，高等法院審理認為，北院未經言詞辯論、也未盡闡明義務，其訴訟程序有重大瑕疵，撤銷發回北院更審。北院依「民事案件分案實施要點」規定分案，更一審仍是由張詠惠法官審理。

北院更一審開庭時，彭文正要求張詠惠法官應自行迴避，更換法官來審理，但她認為，並無法定應迴避事由，且彭未依法提出聲請法官迴避而拒絕。彭改向台北高等行政法院提起行政訴訟，主張若仍由張詠惠承審，將侵害他受到公平審判權利；張詠惠因此於去年十月八日做出裁定，在此案行政訴訟終結前，暫時停止審理。

北高行審理認為，彭文正雖主張適用法官迴避規定，北院應重新分案，但此案屬民事訴訟範疇，與行政行為違法而侵害權利向行政法院請求救濟，有所不同，行政法院並無審判權，於去年十月廿九日裁定駁回。

彭文正不服北高行裁定，委託律師提起抗告，最高行政法院支持北高行見解，認定原審判決無不當之處，將抗告駁回確定，即北院更一審確定由張詠惠承審。

倫敦大學已在官網發出聲明，指蔡總統於一九八四年二月獲得該校博士學位。

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