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    今年第6起 疑汽車未遵號誌違規右轉擦撞高雄輕軌

    高雄輕軌與小白車擦撞。（記者王榮祥翻攝）

    高雄輕軌與小白車擦撞。（記者王榮祥翻攝）

    2022/02/27 14:06

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌今中午在台鋁路口，與白色自小客車發生擦撞，輕軌乘客與小客車駕駛均無受傷；高雄捷運公司初步判斷，疑似汽車未遵守號誌、違規右轉惹禍，詳細肇事責任由警方釐清。

    事故發生在今天中午12時43分，輕軌列車從C7軟體園區站下行往C6經貿園區站，於台鋁路口與汽車擦撞，司機員立即機警緊急停車，車上乘客及汽車駕駛均沒有受傷，車上旅客則以步行方式前往下一站月台、或自行使用其他交通工具。

    高捷說明，本事故初步判斷為汽車未遵守交通號誌燈號、違規右轉，輕軌列車前方車頭有局部損傷，經警方現場鑑識完畢，後續於13時08分回廠進一步檢修，目前正線已恢復正常營運。

    這是輕軌今年第6件事故，高市捷運局與高捷公司呼籲用路人，行經輕軌運行路段，應減速慢行並遵守相關交通號誌指引，切莫違規搶快，以免發生事故，屆時不但有損害賠償問題，交通違規罰款之外，視情節狀況亦有可能以公共危險罪論處。

    目前初步估計，受損飾板共四片，如採新品更換，連工帶料可能需破百萬，本案後續如警方確定肇事責任為汽車違規，高捷將會進行求償。

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