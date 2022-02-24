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    LEXUS連撞4車！瑪莎拉蒂停路邊遭慘撞車頭尾都變形 車主欲哭無淚

    遭撞的瑪莎拉蒂海神休旅車車尾受損。（圖由民眾提供）

    遭撞的瑪莎拉蒂海神休旅車車尾受損。（圖由民眾提供）

    2022/02/24 10:42

    〔記者王俊忠／台南報導〕真的是「目屎那滴」！今天凌晨2點許，台南市安平區華平路上發生1件LEXUS轎車不明原因高速連環衝撞停在路旁的車輛重大車禍，林姓男駕駛一度受困車內，警消到場將人救出，林男傷勢嚴重送醫搶救。這起車禍波及停車格內兩輛汽車與兩輛機車受損，其中1輛瑪莎拉蒂休旅車更被撞到車子前後凹損、全變形，讓車主看了十分心疼、欲哭無淚！

    24日凌晨2點許，林姓男子（28歲、駕照吊扣中）涉無照駕駛1輛LEXUS LS300H的轎車，從台南安平區華平路由北往南行駛、經過永華路2段路口後連續衝撞停在路邊的兩輛小客車與兩輛機車。

    警方初步調查，LEXUS轎車疑先擦撞1輛速霸陸自小客車，接著再衝撞瑪莎拉蒂海神Levante休旅車的車尾，瑪莎拉蒂再往前推撞兩輛機車，使得瑪莎拉蒂休旅車前後受損嚴重。

    涉嫌肇事的林男一度受困在車內，被警、消人員救出後送成大醫院搶救。據了解，林男頭部有骨折、右大腿變形、左腹部與手都疼痛，救護員以頸圈、長背板固定及包紮，送到醫院時意識已漸清醒。警方表示已到醫院對林男做抽血檢驗血液是否有酒精成分反應？追查肇事原因。

    警方表示，林男肇事原因還須進一步調查釐清。有員警私下說，林男一下子連撞價昂的瑪莎拉蒂休旅車等兩輛轎車與兩輛機車，他要負起高額賠償責任！

    遭撞的瑪莎拉蒂海神休旅車車頭受損。（圖由民眾提供）

    遭撞的瑪莎拉蒂海神休旅車車頭受損。（圖由民眾提供）

    涉肇事連環撞兩輛轎車與兩輛機車的LEXUS小客車。（圖由民眾提供）

    涉肇事連環撞兩輛轎車與兩輛機車的LEXUS小客車。（圖由民眾提供）

    遭LEXUS轎車衝撞的速霸陸轎車左側車身受創。（圖由民眾提供）

    遭LEXUS轎車衝撞的速霸陸轎車左側車身受創。（圖由民眾提供）

    遭衝撞倒地的兩輛機車。（圖由民眾提供）

    遭衝撞倒地的兩輛機車。（圖由民眾提供）

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