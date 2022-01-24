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    首頁　>　社會

    砂石車與槽車追撞衝越分隔島 國1台南段雙向壅塞

    槽罐車因車禍撞擊，衝越中央分隔島，造成國道1號南北雙向車流受影響，所幸載運的化學物品並未外洩。（圖由民眾提供）

    槽罐車因車禍撞擊，衝越中央分隔島，造成國道1號南北雙向車流受影響，所幸載運的化學物品並未外洩。（圖由民眾提供）

    2022/01/24 09:21

    〔記者萬于甄／台南報導〕國道一號南向台南段約316公里處，今早發生一起3車車禍事故，50歲陳姓砂石車駕駛在國8匯入國道1號主線車道時，疑因操作不當擦撞行駛外側車道的槽罐車及另一部銀色轎車，槽罐車恐因撞擊力道大，直接衝越中央分隔島，所幸現場無人員受傷受困，詳細車禍事故原因由國道警方進一步調查釐清。

    國道警方調查，陳男駕駛砂石車今早約6點30分，從國道8號台南系統入口匝道，匯入國道1號主線車道時，疑因操作不當，與外側車道47歲張姓男子駕駛的槽罐車，及54歲林姓男子駕駛的轎車發生擦撞，3車駕駛人酒測值均為0。

    據悉，該槽罐車載運丙烯腈，且因車禍撞擊力道大，車輛衝越中央分隔島，橫跨在南北雙向車道，占用南向內、中線及北向車道內線，消防局獲報也派遣安定、鹽行等消防分隊前往警戒，所幸槽罐車載運的丙烯腈並未滲漏。

    現場處理時間預計較久，因正逢上班交通尖峰時段，事故造成後方車輛回堵，北上約塞11公里、南下則回堵約6公里，國道警方建議用路人可提早繞道。

    此外，鄰近的永康、大灣交流道匝道入口，也因受國道事故影響，車速緩慢，永康警分局一早緊急加派多名員警前往協助疏導管制，呼籲用路人可先上網查詢即時路況，必要時提前改道。

    國道1號南向約316公里處今早發生一起砂石車與槽車、轎車3車追撞事故，造成台南段南北雙向壅塞，所幸無人傷亡。（圖由民眾提供）

    國道1號南向約316公里處今早發生一起砂石車與槽車、轎車3車追撞事故，造成台南段南北雙向壅塞，所幸無人傷亡。（圖由民眾提供）

    一輛砂石車今早在國道1號南向約316公里處，與槽罐車、轎車發生追撞車禍事故。（圖由民眾提供）

    一輛砂石車今早在國道1號南向約316公里處，與槽罐車、轎車發生追撞車禍事故。（圖由民眾提供）

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