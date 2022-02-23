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    基隆外木山又傳落石崩落 所幸無人受傷

    連日大雨，基隆市外木山山壁今天又傳出有石頭鬆動滾落，所幸無人受傷，僅砸中道路旁的台電變電箱。（圖為基隆市議員張秉鈞提供）

    連日大雨，基隆市外木山山壁今天又傳出有石頭鬆動滾落，所幸無人受傷，僅砸中道路旁的台電變電箱。（圖為基隆市議員張秉鈞提供）

    2022/02/23 17:18

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市外木山湖海路今天又發生落石，一塊約2個籃球大小的石塊砸落路面，其他石塊被變電箱擋住或掉進路旁排水溝，幸好無人員傷亡。2月初外木山山壁有塊40噸巨石崩落到路面，所幸一輛休旅車剛剛通過，事隔半月個多又見落石，湖海路的行車安全問題成為話題。

    2月5日下午，基隆外木山湖海路指標2公里處，有多塊巨石從100多公尺高的山壁鬆動滾落路面，市府工務處估算最大塊的重達40公噸。這塊巨石掉落路面前，有輛休旅車剛行駛過事故地點，如果再慢個1、2秒可能就被擊中，釀成慘禍。

    基市府工務處當天調度機具到現場，敲碎巨石並在當晚清除，晚上9點半開放通行。事後研議建造擋土牆及攔石網保障人車安全，工程尚未完成，指標2.8公里處今天也發生落石。

    基隆市議員張秉鈞今天在外木山辦會勘，得知湖海路又發生落石，前往現場查看，發現有落石打中台電變電箱，強大撞擊力導致變電箱位移，另有一塊岩石掉路道路紅線處，還有2塊掉進排水溝，所幸沒有人車被砸中。工務處事後已派員前往現場放置反光錐，提醒過往人車注意，並將落石清除。

    張秉鈞說，湖海路是許多本地民眾及外來遊客常去的景點，基隆近期多雨，造成山坡地含水量提高，容易造成落石坍方，帶來風險，將督促市府加強防範措施，預防災害發生，保障民眾安全。

    連日大雨，基隆市外木山山壁今天又傳出有石頭鬆動滾落，所幸無人受傷，僅砸中道路旁的台電變電箱。圖為基隆市議員張秉鈞前往現場察看。（圖為基隆市議員張秉鈞提供）

    連日大雨，基隆市外木山山壁今天又傳出有石頭鬆動滾落，所幸無人受傷，僅砸中道路旁的台電變電箱。圖為基隆市議員張秉鈞前往現場察看。（圖為基隆市議員張秉鈞提供）

    連日大雨，基隆市外木山山壁今天又傳出有石頭鬆動滾落，所幸無人受傷，僅砸中道路旁的台電變電箱。（圖為基隆市議員張秉鈞提供）

    連日大雨，基隆市外木山山壁今天又傳出有石頭鬆動滾落，所幸無人受傷，僅砸中道路旁的台電變電箱。（圖為基隆市議員張秉鈞提供）

    連日大雨，基隆市外木山山壁今天又傳出有石頭鬆動滾落，所幸無人受傷，僅砸中道路旁的台電變電箱。（圖為基隆市議員張秉鈞提供）

    連日大雨，基隆市外木山山壁今天又傳出有石頭鬆動滾落，所幸無人受傷，僅砸中道路旁的台電變電箱。（圖為基隆市議員張秉鈞提供）

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