獨家》苗栗「安心上工男」伸鹹豬手摸女同事胸 辯關心「怎沒有穿內衣」

苗栗縣羅姓男子參加通霄鎮公所「安心上工」計畫，被分配從事維護通霄漁港環境整潔工作，未料，他竟涉嫌伸鹹豬手撫摸一起工作的輕度智能障礙女子的胸部、腰部。（翻攝google街景）

2022/02/23 17:00

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣羅姓男子參加通霄鎮公所「安心上工」計畫，被分配從事維護通霄漁港環境整潔工作，未料，他竟涉嫌伸鹹豬手撫摸一起工作的輕度智能障礙女子的胸部、腰部。被害女子拍照蒐證後報警提告，羅男雖辯只是關心對方「怎麼沒有穿內衣」，否認犯行，但被害人及證人指證歷歷，檢方不採信羅男辯詞，依違反性騷擾防治法將他起訴。

檢警調查，羅男為通霄鎮公所派遣到通霄漁港周邊擔任清潔工，與輕度智能障礙的被害女一起工作。羅男於去年8月18日上午11點半許，酒後騎車到通霄漁港港區廁所旁公共休息區，趁機徒手撫摸甲女的腰部及胸部，因被害女的胞弟在場及經被害女拒絕始罷手。

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被害女受欺負後，隨即以手機告知庇護工廠公司的主管，經主管指導以手機拍攝羅男所騎機車及身影蒐證後報警。

警方循線將羅男查獲，羅男辯稱只是關心對方，跟被害女說「妳怎麼這麼胖？」及「怎麼沒有穿內衣？」當時僅有拿礦泉水碰到對方的手，否認犯行。

但被害女及其胞弟、庇護工廠主管的證詞都一致相符，且有手機通聯、照片等為證，檢察官認為羅男犯性騷擾防治法罪嫌可認定，依法將他提起公訴。

通霄鎮公所表示，羅男是參加鎮公所「安心上工」計畫人員，於事發後隔天即沒有再去上班。

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