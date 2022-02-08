頻傳襲胸、露鳥案 苗警公布2「婦幼安全警示地點」

竹南鎮科學路45巷內，接連發生園區上班女性遭襲胸事件，被警方公布為「婦幼安全警示地點」。（資料照）

2022/02/08 17:44

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣警察局婦幼隊統計縣內曾發生伸鹹豬手、露鳥等性騷擾、公然猥褻等案件地點，今天公布「竹南鎮科學路45巷25弄與科學路45巷路口」周邊、「苗25線與產業道路路口」周邊等2處為「婦幼安全警示地點」，除提醒婦女、兒少年等弱勢族群注意安全，也協請轄區警分局加強巡邏，加以防範。

縣警局婦幼隊表示，「婦幼安全警示地點」是指近3年來曾有民眾通報或曾發生兩造當事人為陌生關係婦幼被害案件，包括刑法妨害性自主罪、第234條公然猥褻罪、第315條之1妨害秘密罪、性騷擾防治法第25條性騷擾罪等性別暴力犯罪的公共場所、路段，經警察機關依轄區特性評估確為應提醒婦女、兒童及少年等弱勢族群注意安全，防範被害之地點。

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「竹南鎮科學路45巷25弄與科學路45巷路口」周邊，發生男子對落單的竹南科學園區女性上班族，伸鹹豬手襲胸，引發在園區上班的女性人心惶惶；「苗25線與產業道路路口」周邊，則有男子對不特定人露鳥性騷擾。2犯嫌都已由轄區警方循線查緝到案，依法送辦。

警方表示，對於「婦幼安全警示地點」，將會同相關單位加強現地照明及監錄等設備，並加強巡邏，增加見警率，對於疑似具病因性嫌犯，轉介至相關單位輔導治療。

警方並提醒如果遇到暴露狂或變態狂，應立刻離開或制止，若遭限制行動，也應冷靜應對，先確保自身安全，勿過度刺激對方，善用手機警政APP報案，並即時蒐證。

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