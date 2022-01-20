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    首頁　>　社會

    護理師傾身為他量血壓 8旬翁趁機襲胸被判拘役20天

    護理師是崇高職業，應獲得更多尊重。圖非新聞當事人。（記者黃明堂攝）

    護理師是崇高職業，應獲得更多尊重。圖非新聞當事人。（記者黃明堂攝）

    2022/01/20 16:56

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東80歲盧姓老翁到某診所躺在病床接受治療時，女護理師傾身為他量血壓，他卻2度伸手觸胸磨蹭，妙齡護理師很氣，但仍繼續照料其他病患，直到下班才報警。台東地方法院依違反性騷擾防治法，判處盧翁拘役20天，得易科罰金。

    判決書指出，盧翁去年3月間到診所躺在病床，時年28歲女性護理師為他量血壓，請他將手部抬高，以便綁壓脈帶，盧翁將手抬高後，見她手持壓脈帶已傾身接近，竟意圖性騷擾，趁她專注欲為其綁壓脈帶而不及防備之際，將手再上抬以觸碰她的胸部。護理師私密部位遭觸碰後，驚嚇閃避，他又突然再抬高其手背，再次向上碰觸她的胸部。

    老翁矢口否認有何性騷擾犯行，辯稱是睡著了，右手迷迷糊糊的有人來幫他把手抬高量血壓，對方就說他摸她胸部；老翁兒子也辯稱父親並無性騷擾之意圖，純粹就是因為量血壓的時候，護理師靠近，才不小心碰觸，針對這種無心之過，應該不是性騷擾要處罰的行為。

    不過，女護理師證稱，量血壓前請病患把手抬高，方便綁壓脈帶，她說「伯伯來，手抬高」，病人就用手背觸摸她的胸部，並且是施加壓力上下磨蹭，這是第一次，護理師往後躲開，但被告還是伸手摸了第2下，一樣是上下磨蹭的動作，被告的行為讓她覺得是故意的。

    她說，第一時間被碰到，一開始擔心誤會被告，或者被告不小心，但他又上上下下碰觸，在她的胸部游移，顯然不是不小心。碰當時因正值醫院忙碌時段，當下其他學姐都在忙，是第一次遇到該情況，覺得很害怕，但仍繼續幫他打完針，並服務其他病患。之後學姐協助調監視器，她當晚6點多下班後，才報警為自己爭公道。

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