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    首頁　>　社會

    離譜！老婆顧超商 樓上老公猥褻首日上班正妹

    情境照

    情境照

    2022/02/11 07:01

    〔記者鮑建信／高雄報導〕女子小玉首日到超商上班，就被店長阿宏在樓上2次摸胸，離譜的是，他的老婆則在樓下顧店，高雄高分院依利用權勢猥褻罪，判處阿宏有期徒刑10月，得易科罰金，並審酌他賠償小玉和其母分別15萬元、7萬元，宣告緩刑3年，可上訴。

    法界人士表示，被告涉嫌猥褻案，一般賠償對象，都是被害人，連帶賠償其母的情形，相當特殊。

    判決書指出，2020年9月15日，小玉前往高雄市左營某家超商面試，經加盟主兼店長阿宏當面錄取後，於17日上午到職上班，2人之間有店長、店員之業務監督關係。

    當天上午7點，阿宏以辦理勞健保等資料為由，要求小玉到2樓辦公室後關上大門，並以她沒有精神為由，將她制服背心脫掉，雙手按摩雙肩之際，趁機伸進其內衣，涉嫌撫摸胸部。

    4個小時後，當時阿宏配偶在樓下顧店，他叫小玉上樓洽談薪資事情，又伸出狼爪撫摸其胸部，不久他從房內監視器，發現老婆大人正上樓始罷手。案經左營分局將阿宏移送橋頭地檢署偵辦並起訴。

    橋頭地院依權勢猥褻罪，判處有期徒刑5月和6月，併執行刑10月，得易科罰金，阿宏不服上訴高雄高分院，合議庭法官開庭審理期間，阿宏同意和解，連帶賠償母女2人共22萬元，乃獲緩刑3年，緩刑期間保護管束，並接受法治教育。

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