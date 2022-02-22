前興櫃公司智盛全球做假帳致投資人慘賠 更一審判賠1.69億

高等法院。（資料照）

2022/02/22 16:45

〔記者楊國文／台北報導〕曾上櫃的智盛全球公司董事長朱兆杰、副董事長劉秀鳳等人，被控透過境外帳戶虛構進貨、製作不實財務報告美化帳面，導致公司損失數億元，致大批投資人慘賠，投保中心為投資人提起團體求償訴訟，高等法院更一審判決智盛公司與董事長朱兆杰、副董事長劉秀鳳、董事、簽證會計師等人需連帶賠償1億6998萬多元。還可上訴。

更一審判決認定，智盛的董事長朱兆杰、劉秀鳳等人，確有虛增銷貨收入及捏造不實之存貨與機器設備，且該等不實交易占半年報或年報8成以上，扣除虛增營收後，智盛公司每年營收不足5000萬元，並據此編制、公告相關不實財報，及將不實財報資訊列入公開說明書，以致連公開說明書亦有不實，而誤導投資人決定及判斷情事，應與智盛公司就善意投資人因此所受損害連帶負賠償責任。

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判決也認定，除智盛多位董事、監察人有連帶賠償責任外，較特別的是，負責查證簽證財報的某知名會計師事務所的多位會計師，被法官認為違反會計師查核簽證財務報表規則、審計準則公報等相關規定，對智盛公司貨收入、應收帳款、在貨的查核都有疏失，因此判決應負起連帶賠償責任。

原本是上櫃股票的智盛全球公司，於2013年1月31日在公開觀測站公告重大訊息，表示私募資金未到位，致無法償還2013年1月原應支付銀行聯貸案本金，接著於同年2月7日公告存款不足致支票退票，且將終止興櫃交易及擬撤銷股票公開發行等重大訊息，該公司股票於同年3月6日最後一天公開交易後，翌日即停止檯台買賣至今。投資人不滿，委託投保中心投起團體訴訟，求償2億405萬7463元。

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