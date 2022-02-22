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    首頁　>　社會

    攜帶電擊棒冒名朋友應訊 「罰鍰」變成判刑3個月

    新北地院。（資料照）

    新北地院。（資料照）

    2022/02/22 12:46

    〔記者王定傳／新北報導〕前年間，翁姓男子開車行經台北市南港區時，攜帶1支電擊棒被查獲，原本只是違反社會秩序維護法，僅須接受罰鍰或拘留，但他為脫免罰責，竟冒用朋友名義應訊，並在調查筆錄、自願受搜索同意書、夜間訊問同意書、搜索扣押筆錄等文件上，偽造朋友的署名15枚及指印19枚，新北地院審理後，依行使偽造私文書罪，判處翁男3個月徒刑，可上訴。

    據查，非經內政部許可，否則不得製造、運輸、販賣、攜帶或公然陳列的警械，就包含電擊棒，違者依據社會秩序維護法規定，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，司法實務上，法院大多處以罰鍰。

    檢警調查，前年8月6日凌晨0時25分，翁男開車行經北市南港區經貿一路與經園街口，因攜帶1支電擊棒被查獲，涉嫌違反社會秩序維護法，被警方帶回偵辦。

    檢方調查，翁男為脫免罰責，在詢問調查時，冒用張姓朋友名義應訊，並在調查筆錄、照片影像資料查詢結果、自願受搜索同意書、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、權利告知書、夜間訊問同意書、電擊棒持有人確認書文件上，偽造朋友的署名15枚、指印19枚。

    後來因為法院通知翁男朋友到院說明違反社會秩序維護法事件，其友人澄清並無此事，警方將調查筆錄上的指紋，送請內政部警政署刑事警察局比對結果，發現與該局檔存翁男指紋卡的右拇指指紋相符，翁男冒名行為才曝光。

    翁男在偵、審時都認罪，法官斥責翁男為脫免罰責，擅自冒用他人名義接受員警調查，顯然欠缺法治觀念，且損害警察機關對於聲請法院裁罰的正確性，且造成被冒名者有受處罰之虞，惟念其犯後坦承犯行，態度尚可，依行使偽造私文書罪，判刑3個月。

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