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    年後「春酒」熱 新北酒駕取締量增172％

    新北市警察局防制酒駕執法在春節後的「春酒」階段共取締207件，較去年同期取締增加172%。（圖由新北市政府提供）

    新北市警察局防制酒駕執法在春節後的「春酒」階段共取締207件，較去年同期取締增加172%。（圖由新北市政府提供）

    2022/02/22 11:24

    〔記者何玉華／新北報導〕酒醉駕車刑責自今年1月30日加重，新北市警察局防制酒駕執法在春節後的「春酒」階段共取締207件，較去年同期取締增加172%；而1月份取締量是525件，較去年同期增加46.6%。新北市長侯友宜認為，加重刑責尚未達到嚇阻的目標，要求警察局強化宣導，同時取締勤務要雷厲風行的持續下去。

    警察局自去年12月28日起啟動「元旦假期」、「尾牙期間」、「春節假期」及「春酒期間」4階段防制酒後駕車大執法；1月取締酒駕違規行為共525件，與去年同期比較增加167件，增加比例46.6%，傷亡事故佔19件，較去年同期減少；第4階段「春酒期間」共取締207件，移送法辦110件，較去年同期取締增加172%，移送法辦增加115%；事故4件，較去年同期增加1件。另針對造成傷亡的酒駕肇事案件溯源追蹤飲酒場所，6件都自述在家喝酒。

    侯友宜聽取簡報後認為，違規取締件數增加到底是民眾對刑責加重無動於衷？還是與勤務增加有關？要釐清清楚；警察局表示，去年受到疫情影響，聚餐活動減少、取締勤務相對也較少，今年雖仍有疫情，但已趨緩和，各種聚餐開始活動，勤務安排也有增加。

    侯友宜表示，從數字看來，酒駕加重刑責似乎尚未達到遏阻效果，要求警方要持續強化宣導，酒駕取締勤務也要強化，不要只有春節、元月份，要持續雷厲風行的執行；對於酒駕者要溯源，就算沒有造成傷亡，員警如果多問一句、了解一下喝酒的場所，也能歸納出那些店家風險高，沒有提供避免酒駕的措施，警方就要適時的去給業者提醒，提供代價等措施，做好預防而非處罰。他也指示相關單位，持續與中央溝通，針對酒駕累犯進行預防性羈押的重要。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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