德州撲克職業賭場被衝 負責人竟嗆警察「我賺得比你多」

台南市警五分局破獲轄區一處德州撲克牌職業賭場，逮獲賭場負責人與多名賭客，並起出賭具、賭資與k他命毒品。（圖由民眾提供）

2022/02/20 14:26

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市北區文成路1家車體美容店，被聚賭份子掛羊頭賣狗肉，暗中開起德州撲克牌賭場，南市警五分局今天凌晨持搜索票進入，一舉搗破職業賭場，逮獲陳姓負責人及賭客等17人，起出賭資、抽頭金10萬餘元、籌碼29萬餘元、K他命與手指虎等物證。

據指出，賭場陳姓負責人（28歲）被逮後還對員警嗆說「我賺得比你多」，員警回應說「你賺的是非法的錢，沒有什麼讓人羨慕的」。警方並在現場查扣約23公克K他命，陳嫌供稱是他自己吸食的。警詢後對陳嫌依賭博罪、毒品罪嫌送辦；袁姓賭客涉持有手指虎，被依違反槍砲罪嫌法辦；其餘賭客則依違反社維法函送裁罰。

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警方調查，陳姓男子經營德州撲克賭場，以車體美容店作為掩護，還裝設多道門禁及監視器，並透過把風人員過濾賭客，防止警方查緝。

20日凌晨零點許，警方持法院搜索票、趁賭客進出時攻堅進入，大批警力隨即進入控制現場，帶回賭場陳姓負責人、賭客等17人，查扣賭資7萬餘元、抽頭金3萬元、籌碼29萬餘元、帳冊、骰子、天九牌、監視器等物證，並起出K他命毒品23.86公克、K盤5個、磅秤2個及手指虎1把等。

警方破獲一處德州撲克牌職業賭場，起出賭具、賭資與k他命毒品。（圖由警方提供）

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