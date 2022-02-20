雨夜視線差又開太快 寶馬猛撞五楊高架分隔島3死
2022/02/20 09:46
〔記者吳仁捷／新北報導〕一輛白色寶馬轎車今天凌晨途經新北市泰山路段，猛撞五楊高架橋入口分隔島，車輛瞬間變形全毀，車上一人拋出車外、另2人卡在駕駛座內，消防、警方將王姓、陳姓男子及另名陳男3人分送2間醫院但都不治，均無酒精反應；據了解，初步判斷為天雨視線不明、車速過快及未注意車前狀況釀禍，肇因、責任歸屬仍待釐清。
據了解，3名死者為24歲王男（疑似駕駛）、23歲陳男，均送林口長庚，21歲陳男送桃園敏盛醫院，酒測值均為0。
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這起車禍發生在今天凌晨0時許，事發路段當時大雨磅礡、夾帶霧氣，視線不佳，當時事發的寶馬520d車款猛撞上中山高五楊高架橋分隔島，劇烈撞擊聲響引起路人及對面國道一隊泰山分隊人員關注，隨即報案處理。
警方、消防到場，赫見整輛事故車撞成廢鐵，一名男子從車內拋出摔落左前方槽化線，車上還有2人夾困在駕駛座，都失去呼吸心跳；消防員花費20餘分鐘，救出車上2人，但到院都回天乏術。
警方初判，碰撞前路面都沒有煞車痕，初判大雨、夜間視線不明、加上沒注意車前狀況釀禍，但仍待進一步調查、釐清。