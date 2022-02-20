雨夜視線差又開太快 寶馬猛撞五楊高架分隔島3死

國道一號新北市泰山路段今天凌晨傳出一輛寶馬自撞五楊高架橋入口分隔島，造成車上3名年輕人全部死亡，車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

2022/02/20 09:46

〔記者吳仁捷／新北報導〕一輛白色寶馬轎車今天凌晨途經新北市泰山路段，猛撞五楊高架橋入口分隔島，車輛瞬間變形全毀，車上一人拋出車外、另2人卡在駕駛座內，消防、警方將王姓、陳姓男子及另名陳男3人分送2間醫院但都不治，均無酒精反應；據了解，初步判斷為天雨視線不明、車速過快及未注意車前狀況釀禍，肇因、責任歸屬仍待釐清。

據了解，3名死者為24歲王男（疑似駕駛）、23歲陳男，均送林口長庚，21歲陳男送桃園敏盛醫院，酒測值均為0。

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這起車禍發生在今天凌晨0時許，事發路段當時大雨磅礡、夾帶霧氣，視線不佳，當時事發的寶馬520d車款猛撞上中山高五楊高架橋分隔島，劇烈撞擊聲響引起路人及對面國道一隊泰山分隊人員關注，隨即報案處理。

警方、消防到場，赫見整輛事故車撞成廢鐵，一名男子從車內拋出摔落左前方槽化線，車上還有2人夾困在駕駛座，都失去呼吸心跳；消防員花費20餘分鐘，救出車上2人，但到院都回天乏術。

警方初判，碰撞前路面都沒有煞車痕，初判大雨、夜間視線不明、加上沒注意車前狀況釀禍，但仍待進一步調查、釐清。

國道一號新北市泰山路段今天凌晨傳出一輛寶馬自撞五楊高架橋入口分隔島，造成車上3名年輕人全部死亡，車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

國道一號新北市泰山路段今天凌晨傳出一輛寶馬自撞五楊高架橋入口分隔島，造成車上3名年輕人全部死亡，車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

國道一號新北市泰山路段今天凌晨傳出一輛寶馬自撞五楊高架橋入口分隔島，造成車上3名年輕人全部死亡，車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

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