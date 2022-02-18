2/18 今彩539開出2注！800萬獎落台北、桃園

今晚（2月18日）開獎的第111000042期今彩539開出2注。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2022/02/18 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月18日）開獎的第111000042期今彩539開出2注，由台北市北投區中央南路1段137號1樓「愛的能量彩券行」、桃園市平鎮區義興里延平路二段172號1樓「鑫旺彩券行」開出；第111000024期大樂透、第111000042期的雙贏彩，頭獎均摃龜。

第111000024期大樂透中獎號碼為「16、20、36、39、47、48，特別號：35」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得218萬3592元；參獎共39注中獎，每注可得6萬296元；肆獎共95注中獎，每注可得1萬5912元；伍獎共1813注中獎，每注可得2000元；陸獎共2361注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬4803注中獎，每注可得400元；普獎共3萬3529注中獎，每注可得400元。

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第111000024期49樂合彩中獎號碼為「16、20、36、39、47、48」，四合共3注中獎，每注可得20萬元；三合共130注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3217注中獎，每注可得1250元。

第111000042期雙贏彩中獎號碼為「02、03、06、08、09、10、12、14、16、18、20、21」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共148注中獎，每注可得500元；肆獎共2679注中獎，每注可得100元。

第111000042期今彩539中獎號碼為「03、08、15、17、26」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共357注中獎，每注可得2萬元；參獎共9855注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬1012注中獎，每注可得50元。

第111000042期39樂合彩中獎號碼為「03、08、15、17、26」，四合共15注中獎，每注可得21萬2500元；三合共529注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬5450注中獎，每注可得1125元。

第111000042期3星彩中獎號碼為「643」，正彩共24注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000042期4星彩中獎號碼為「3183」，正彩共10注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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