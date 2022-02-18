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    米糕名店二代吃人妻 綠帽夫曝鹹濕對話「從後面來也沒反應」

    男網友發現老婆與小王鹹濕對話，氣得在網路上撰文開戰。（情境照）

    男網友發現老婆與小王鹹濕對話，氣得在網路上撰文開戰。（情境照）

    2022/02/18 09:26

    〔即時新聞／綜合報導〕近日有網友在臉書爆料，他發現老婆在IG上與其他男子的鹹濕對話，讓他氣得公布男方個資，還嗆聲歡迎來提告，戰場一開吸引許多網友關注。

    男子本月15日在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，他去年12月19日半夜看老婆IG，發現心愛的另一半早已移情別戀，跟小王鹹濕對話不斷，像是「我從後面來也沒反應」、「有隱約感覺到有東西進去」、「我明明動很大力都沒醒」，這些對話讓原PO氣到發抖、失眠和焦慮，小王發現後辯解稱這只是他們的對話方式，並想用20到30萬與原PO和解，讓原PO直呼「我律師都傻眼」。

    原PO點名小王是新北某知名米糕店的二代，事發後他檢舉對方違規占用騎樓做生意，結果小王跑到原PO公司道歉哭窮，原PO則強硬表示：「今天你們倆傷害了我、讓我小孩沒有一個完整的家，我也不會讓你們好過」，並公布對方全名與IG，對小王嗆聲：「歡迎來對我提告我賠的起」。

    經查該家米糕店現在為暫停營業的狀態，有不少網友前往其Google頁面留言批評，但也有熟客認為該做法不恰當，兒子的事情與老闆和店家無關，此外店家也關閉臉書專頁，避免遭網友持續留言進攻。

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