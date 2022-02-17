討債竟到府辦「債主腳尾飯」 法官也看不下去

彰化地方法院外觀。（記者顏宏駿攝）

2022/02/17 19:53

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣彭姓男子與家住田尾的林男發生債務糾紛，為了逼林男出面還債，前年鬼月期間，披麻戴孝到林家擺設供桌，設「腳尾飯」意請各路好兄弟前來「主持正義」，引發林男妹妹和林母的不快，雙方發生全武行，彭男臉部受傷，麥克風和手機毀損而對2人提傷害告訴，法官認為，用此方法討債不可取，只輕判林女3000元罰金，林母罰1000元。

彭男指控林男吞了他800萬元的投資款，多次催討未果，前年9月15日（農曆7月28日）再次來到林男田尾的老家，全身披麻戴孝，手拿林男的大頭照，還準備一「腳尾飯」放在供桌上，另用中空板做一墓碑，隨行的兒子手拿大字報，上面寫著「尋人啟事，拜請陰陽二界好兄弟來抓鬼，欠我錢者還錢來」。

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彭男手拿麥克風，大聲吆喝林男還錢，但84歲的林母走出來大罵，此時剛好林男妹妹（林女）回家，林女發狂怒摔對方的麥克風，雙方發生激烈拉扯，林女見彭男的兒子在旁拿手機拍攝，氣得奪下手機，砸向供桌，麥克風、手機均毀損。

審理的法官認為，林女行為縱有不當，其犯罪動機係維護父母，彭男自稱與林男發生債務糾紛，卻不思以正當方式爭取權益，還以「腳尾飯」、墓碑、遺像之方式祭拜，以此種違反公序良俗之方式催討債務，造成不相關的被告困擾，考量原告受傷輕微，但雙方仍未達成和解，判處林女罰金3000元、林母1000元。

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