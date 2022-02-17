蹭3吊屍命案熱度！臥龍洞拍片燒紙錢、點菸插地 網紅道歉了

YouTuber到埔里鎮臥龍洞古道祕境直播探險現場有灰燼，警方拉的封鎖線也被破壞。（南投林管處提供）

2022/02/17 17:03

〔即時新聞／綜合報導〕南投縣埔里鎮臥龍洞古道祕境日前發生3人吊死命案，消息一出，臥龍洞變成網紅深夜探險熱點。有個靈異類型YouTuber到案發地點燒紙錢、點菸插地、噴漆，遭南投林管處開罰。在各界撻伐聲浪下，這名YouTuber終於在昨晚（16日）道歉。

埔里鎮臥龍洞古道已荒廢多年，去年12月31日一名登山客發現一具吊掛男屍報警，警方後續又尋獲1對情侶同樣輕生，死者身穿紅衣，嘴裡還叼著菸，離奇命案震驚社會，留下許多謎團。而案發後這座連許多埔里人都很陌生的古道聲名大噪，吸引不少喜愛靈異話題的人到此處探險。

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近日一名靈異頻道的YouTuber到臥龍洞古道蹭熱度，還焚燒紙錢、點燃香菸插在土中。為了不在山區迷路，他也有在林木、石頭上噴漆做記號，引發爭議。南投林管處接獲檢舉通報，和保七總隊第六大隊查勘蒐證，引火損害林班地內面積近0.3公頃，依法裁罰金額為12萬元以上28萬元以下罰金，後續將依將依違反森林法查報程序通知行為人陳述意見。

對此，這名Youtuber昨晚透過臉書發文道歉：「在這邊對臥龍洞的事件非常抱歉，造成不好的示範，向社會大眾致上十二萬分的歉意。我不該在山區燒紙錢、蓮花、插香…等行為，所有一切的責任我小雞願意一人承擔，在此我深感抱歉，真的非常對不起。」

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當事人透過臉書道歉。（圖翻攝自當事人臉書）

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