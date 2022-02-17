給10天籌錢！他承諾付200萬 執行署法拍甲級營造公司暫喊卡

一家甲級營造公司拍賣前夕，公司負責人向行政執行署請求先還200萬元，並按月付欠款，獲10天期限籌錢拍賣喊卡。 （行政執行署彰化分署提供）

2022/02/17 11:34

〔記者湯世名／彰化報導〕給你10天籌錢！法務部行政執行署彰化分署原訂15日元宵節當天，要拍賣一家資本額達3800萬元的甲級營造公司，不少買家躍躍欲試，就在拍賣前夕，該公司洪姓董事突然找上彰化分署，允諾先籌200萬元支付，往後再按月支付欠款，彰化分署同意給他10天期限籌錢，拍賣臨時喊卡，不過若22日期限一到仍未償還200萬元，仍會繼續進行拍賣程序。

彰化分署指出，該營造公司是1家1人公司（全部公司股東只有1個人），2016年1月前的公司股東兼負責人為陳姓女子，當時陳女因為病重，因此將公司所有股份（1億元）轉讓給其配偶洪姓男子（即現任董事），並由洪男擔任公司董事，陳女則於轉讓後不久過世。

請繼續往下閱讀...

洪男在他配偶過世後，並沒有將他所受讓的公司資本額申報遺產，嗣後遭中區國稅局北斗稽徵所發現這筆重大漏報遺產案件（即這家公司全部股份），因此依法核課了陳姓前負責人的繼承人（即洪男）共計1700餘萬元稅捐及罰鍰（遺產稅919萬2389元及罰鍰793萬8311元），但因洪男遲未將上述欠稅繳納，因此北斗稽徵所2018年間移送彰化分署執行。

由於這家公司「全部股份」就是這件遺產稅的執行標的，因此彰化分署受案後立即在2018年查封屬於洪姓負責人名下的所有股份，並以所有繼承人為擔保人而執行。這期間雖曾成功執行了上百萬元，但仍不足清償欠稅，因此這次再度對他持有的營造公司全部股份進行拍賣程序，拍賣時間訂在15日元宵節當天。這家公司是1人公司，且已合法登記取得甲級營造公司的證照，因此拍定人一旦取得全部公司股份，可順利登記為公司負責人，也可以取得屬於公司的甲級營造證明資格。

彰化分署執行官胡天賜指出，拍賣消息曝光後，不少人躍躍欲試，向彰化分署探詢相關訊息，不過就在拍賣前夕，洪男突然找上分署，向他們表示願意先償還200萬元，往後再按月償還欠款，經考量後同意洪男請求，停止拍賣程序，不過也給他10天的償還期限，若22日前仍未先行支付200萬元，他們將在逾期後重新辦理拍賣程序。

彰化分署表示，這次是執行署有史以來第一次連同甲級營造牌照及營造公司一起拍賣的案件（底價1800萬元），若重新啟動拍賣，考量防疫將採通訊投標的方式，目前已有10多人洽詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法