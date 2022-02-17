傾倒萬餘噸廢棄物獲利上千萬 業者被羈押禁見

高市陳姓業者受託回填魚塭地，涉嫌傾倒大量廢棄物約1萬餘噸，檢方昨天聲請法院羈押禁見獲准。（資料照）

2022/02/17 11:04

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市陳姓業者受託回填魚塭地，涉嫌傾倒大量廢棄物約1萬餘噸，案經橋頭地檢署指示環保、警察等單位查獲，不法獲利高達上千萬元，並依違反廢棄物處理法，昨天聲請法院羈押禁見獲准。

據了解，橋頭地檢署數月前接獲檢舉，指有不法業者利用高雄市湖內區魚塭地，擬回填開發作為太陽能使用之機會，非法在魚塭地回填廢木材、廢磚塊、廢塑膠，及廢大理石塊之營建混合廢棄物，與廢電路板、廢電纜線、廢溝泥等廢棄物。

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檢方立即指示警方、環保、市調處等單位，組成專案小組擴大追查後，於2月15日展開收網行動，持搜索票前往嫌犯陳姓（46歲）業者住處等地搜索，隨後在湖內區漁塭地開挖，確認傾倒大批廢棄物。

承辦檢察官鄭子薇、陳俐吟開庭偵訊後，認為陳嫌觸犯廢棄物處理法，涉案情節重大，並有串證之虞，昨天聲請法院羈押禁見。據悉，陳嫌應訊時否認涉案，檢方調查，陳嫌於2021年7月至9月間，自台南市內某不詳處所及其他工程工地，載運混有廢木材、廢磚塊、廢塑膠及廢大理石塊的營建混合廢棄物共數10車次，約1萬餘噸，至該魚塭地堆置、回填，不法所得上千萬元。

據悉，由於陳嫌供詞避重就輕，辦案人員懷疑有其他共犯，將擴大追查。

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