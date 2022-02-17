為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    傾倒萬餘噸廢棄物獲利上千萬 業者被羈押禁見

    高市陳姓業者受託回填魚塭地，涉嫌傾倒大量廢棄物約1萬餘噸，檢方昨天聲請法院羈押禁見獲准。（資料照）

    高市陳姓業者受託回填魚塭地，涉嫌傾倒大量廢棄物約1萬餘噸，檢方昨天聲請法院羈押禁見獲准。（資料照）

    2022/02/17 11:04

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市陳姓業者受託回填魚塭地，涉嫌傾倒大量廢棄物約1萬餘噸，案經橋頭地檢署指示環保、警察等單位查獲，不法獲利高達上千萬元，並依違反廢棄物處理法，昨天聲請法院羈押禁見獲准。

    據了解，橋頭地檢署數月前接獲檢舉，指有不法業者利用高雄市湖內區魚塭地，擬回填開發作為太陽能使用之機會，非法在魚塭地回填廢木材、廢磚塊、廢塑膠，及廢大理石塊之營建混合廢棄物，與廢電路板、廢電纜線、廢溝泥等廢棄物。

    檢方立即指示警方、環保、市調處等單位，組成專案小組擴大追查後，於2月15日展開收網行動，持搜索票前往嫌犯陳姓（46歲）業者住處等地搜索，隨後在湖內區漁塭地開挖，確認傾倒大批廢棄物。

    承辦檢察官鄭子薇、陳俐吟開庭偵訊後，認為陳嫌觸犯廢棄物處理法，涉案情節重大，並有串證之虞，昨天聲請法院羈押禁見。據悉，陳嫌應訊時否認涉案，檢方調查，陳嫌於2021年7月至9月間，自台南市內某不詳處所及其他工程工地，載運混有廢木材、廢磚塊、廢塑膠及廢大理石塊的營建混合廢棄物共數10車次，約1萬餘噸，至該魚塭地堆置、回填，不法所得上千萬元。

    據悉，由於陳嫌供詞避重就輕，辦案人員懷疑有其他共犯，將擴大追查。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    每車5千元 男大生棄置廢棄物被逮
    2022/01/27 17:07

    每車5千元 男大生棄置廢棄物被逮
    扯！垃圾倒大甲溪河畔 濱海自行車道傳惡臭
    2022/01/25 15:53

    扯！垃圾倒大甲溪河畔 濱海自行車道傳惡臭

    年後體重拉警報 名嘴靠它養出好身材
    偷渡外縣市垃圾 高市環保局揪300筆申報不實送辦
    2022/01/22 08:50

    偷渡外縣市垃圾 高市環保局揪300筆申報不實送辦
    犯罪集團租廠房棄置事業廢棄物 不法獲利數百萬
    2022/01/17 14:11

    犯罪集團租廠房棄置事業廢棄物 不法獲利數百萬

    五倍券新聞選自由 海霸王相關企業飯店隨你挑
    批縣政府無視監察院！ 王婉諭怒：被叫「苗栗國」不是沒原因
    2022/01/14 22:52

    批縣政府無視監察院！ 王婉諭怒：被叫「苗栗國」不是沒原因
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播