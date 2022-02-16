LINE瘋傳酷似港湖女神不雅照 刑事局：切勿轉傳以免觸法

近期一些LINE瘋傳酷似港湖女神不雅照，刑事局提醒，「切勿轉傳」他人傳送之性私密影像或裸照，避免觸犯刑罰或相關法律。（記者邱俊福攝）

2022/02/16 16:44

〔記者邱俊福／台北報導〕近期一些LINE瘋傳酷似港湖女神不雅照，刑事局今提醒民眾，為有效預防數位網路性別暴力及性私密影像遭受散布情事，除多留意周遭環境，降低有心人士特意架設攝影工具偷拍性私密影像的風險，情侶夫妻或與網友間，建議切勿以交往紀念、討好他人等理由拍攝性私密影像，避免發生惡意流傳或檔案資料遭侵入盜取情事。此外，「切勿轉傳」他人傳送之性私密影像或裸照，避免觸犯刑罰或相關法律。

刑事局表示，去年偵破YouTube網紅「小玉」透過AI Deepfake（深偽）技術，將色情影片女主角臉部替換為藝人或網紅臉部圖像，製作色情影片對外販售得利，受害者人數眾多，不乏民意代表與知名藝人等。又去年底知名立法委員遭受家庭暴力對待且遭男友拍攝性私密影像案，造成社會譁然。

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這類數位網路性別暴力嚴重侵害當事人性隱私權及個人名譽，畫面一旦遭上傳散布於網際網路或虛擬空間，更可能造成被害人永久心理傷害。

刑事局表示，鑒於數位網路性別暴力議題受到總統府、行政、立法部門及社會大眾高度關注，由行政院召集跨部會共同研商新型網路性別暴力犯罪態樣之因應策略，法務部、衛生福利部、國家通訊傳播委員會等積極研議相關修法配套，希冀嚴懲這類不法行為、提高行為人法律刑度、加強被害人保護服務措施，及強化不法資訊移除下架機制。

警政署則規劃教育訓練，強化第一線員警科偵知能，配合相關部會修法，強化警政科技偵查能量，並深化跨國執法合作機制、建立科技犯罪防制網絡、著手深偽技術研究內容，並強化數位鑑識檢測技術等，與衛生福利部通力合作，建立受害者報案時的通報與保護服務機制。

刑事局提醒，依現行法律規定，誘拐未成年人拍攝、製造或散布、播送、販賣性私密影像，係違反兒童及少年性剝削防制條例、兒童及少年福利與權益保障法等相關法規。至於未經同意拍攝成年人裸露影像，恐構成刑法第315之1條妨害秘密罪要件「無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位」；若是涉及轉傳或散布他人性私密影像，將同時觸犯刑法第235條散布猥褻物品罪；另因散布當事人或偽冒他人之性私密影像攸關被害者私領域範疇，足造成其名譽受損，亦可構成刑法第310條（誹謗罪）。

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