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    檢察官票選新任檢察總長 邢泰釗掄元獲過半票數

    高檢署檢察長邢泰釗獲得檢察總長票選過半。（資料照）

    高檢署檢察長邢泰釗獲得檢察總長票選過半。（資料照）

    2022/02/16 15:35

    〔記者吳政峰／台北報導〕檢察總長江惠民即將於5月7日職期滿4年卸任，總統府近期將舉辦接任人選的選薦作業，依照慣例，由全國檢察官組成的「檢察官協會」在作業前舉辦票選，10日開票，高檢署檢察長邢泰釗獲得超過一半的有效票支持，拿到最高票。檢協會將於明日把票選得票數前五名的名單，送交總統府與法務部參考。

    前五名除邢泰釗，還有蔡碧玉、張斗輝、朱兆民、林邦樑（未排名次）等人。本次投票權人有1410名檢察官，1100人領票，有效票1078張，投票率高達78%，為歷屆最高。也因為投票率高，具有代表性，對於總統蔡英文的選薦方向具有影響力。

    檢協會表示，江惠民即將於今年5月卸任，檢協會為回應全體檢察官親自推舉即將接任檢察總長人選的期望，援例舉辦全國檢察官票選推舉檢察總長活動。全國各地檢察署及相關機關於10日順利完成投票，經各地聯絡人將選票送回檢協會，於16日在最高檢察署2樓會議室公開統一開票。

    檢協會指出，本次票選推舉檢察總長活動，由全體現職檢察官（含具司法官資格及轉任司法行政人員）共同參與，投票率高達78%，感謝全體檢察官的熱烈參與，彰顯檢察民主，表達檢察官團體對自己期望的檢察總長人選的強烈聲音。

    檢協會期待，透過此一民主方式票選推舉結果，當成法務部長蔡清祥及總統蔡英文未來正式提名檢察總長的重要參考。

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