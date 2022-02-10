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    檢協會今票選檢察總長 投票率多寡攸關代表性

    檢察總長江惠民預定5月7日卸任，檢協會10日完成接任人選的票選作業。（資料照）

    檢察總長江惠民預定5月7日卸任，檢協會10日完成接任人選的票選作業。（資料照）

    2022/02/10 18:17

    〔記者吳政峰／台北報導〕檢察總長江惠民5月7日任滿卸職，由全國檢察官組成的檢察官協會10日啟動接任人選票選，請檢察官們從符合資格的48名資深檢察官中選出5人，16日開票後，將得票數前5名的名單交給總統府參考提名，但若投票率過低，恐影響代表性，總統進行選薦時是否會參考，值得注意。

    檢協會先依照資歷、期別等客觀因素，選出司法官學院17期到30期結業的檢察官，再依照是否擔任過單位首長等條件2篩出候選名單，最後共有48人入圍。

    由於48人是被動接受入圍，並未拉票或公布政見，故檢察官投票時多憑主觀印象選擇，也因如此，歷年來的投票率都不高，只有2018年的時候突破五成，有一次的狀元得票數甚至未達到3位數。

    本次投票已於10日下午4時截止，各檢察署將把票數寄到最高檢，統一於16日早上10點開票，屆時才能統計投票率。檢察官投票意願越低，將使整起結果的代表性越低，故本次投票率具有一定參考價值。

    一般而言，投票率若高於5成，得票數高的前5名較具民意基礎，總統從這5人中挑選1人提名給國會審查，正當性較足；反之，若未達5成，則票選的代表與重要性下降，屆時總統在進行選薦時，是否要參考，未定之天。

    有望角逐檢察總長大位者，檯面上較熱門的分為高檢署檢察長邢泰釗、法務部常務次長張斗輝、最高檢主任呂文忠、最高檢主任蔡碧玉等人，而高檢署主任陳宏達、廉政署長鄭銘謙、行政執行署署長林慶宗等人也頗受基層檢察官信賴。

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