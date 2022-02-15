完成亡夫遺願 桃園婦捐自動心肺復甦機給中壢消防隊

許廖網秀（中）代夫購買自動心肺復甦機贈中壢消防分隊。（記者李容萍攝）

2022/02/15 21:42

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市消防局第二大隊中壢消防分隊今（15）日獲贈市價90萬元的自動心肺復甦機（LUCAS）1台，代表捐贈的許學壽（已故退休公務員）遺孀許廖網秀，為完成先生的遺願，代表捐贈自動心肺復甦機，以實際行動支持救護工作，盼能回饋鄉里，以小愛換取大愛，拯救更多生命。

消防第二大隊今日辦理捐贈儀式，由第二大隊副大隊長劉闊融代表受贈，感謝許廖網秀一家善舉。

請繼續往下閱讀...

中壢消防分隊長陳威嘉提及這段捐贈緣起，當初中壢消防分隊接獲電話，對方表示想要捐1台自動心肺復甦機，讓他們相當驚訝，經打聽才知道，許學壽的2個女兒在整理父親的回顧影片時，突然得知父親朋友的親人因車禍意外往生，事後曾捐贈自動心肺復甦機的往事，在此機緣下，家人決定在能力所及也代父親做這件好事。

消防局統計，桃園市去年救護案件已破10萬7000多件，其中到院前心肺停止患者逾2200人，經救護而送醫康復出院人數達110人，相較以往為歷年最多，經分析歸功各分隊救護車至少配備1台自動心肺復甦機，能提升到院前緊急救護品質，更有效率搶救生命。

許廖網秀（右）代夫購買自動心肺復甦機贈中壢消防分隊，第二大隊副大隊長劉闊融贈感謝狀感謝許家善舉。（記者李容萍攝）

救護車至少配備1台自動心肺復甦機，能提升到院前緊急救護品質。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法